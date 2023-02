Cody Longo, actor de Make it or Break it y Days of our Lives, muere a los 34 años

El actor Cody Longo, conocido por su papel en las producciones Days of Our Lives y Make It or Break It falleció a los 34 años de edad el pasado miércoles 8 de febrero.

Longo fue encontrado muerto en su casa en Austin, Texas, el miércoles luego de que su esposa, Stephanie Clark, llamó a la policía para ver cómo estaba mientras trabajaba en un estudio de baile local, ya que su pareja no le respondía y eso levantó sus sospechas. Al llegar al lugar, los efectivos de la policía encontraron al actor inconsciente, según reporta TMZ.

La pareja tiene tres hijos y a través de un comunicado Clark señaló: “Cody era todo nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Era el mejor padre y el mejor padre. Siempre y para siempre te extrañaremos y te amaremos”.

“Cody fue un querido amigo durante más de una década, antes de ser un cliente”, expresó el representante de Longo, Alex Gittelson, en un comunicado.

“Mi corazón se rompe por su hermosa familia. Se había tomado un tiempo fuera de la actuación para dedicarse a la música y pasar más tiempo con su familia en Nashville, pero nos mantuvimos en contacto regularmente y estaba emocionado de volver a actuar este año. Cody era una persona tan leal, amorosa y talentosa, y lo extrañaremos mucho”, expresó.

Longo se unió al elenco de Days en 2011, interpretando a Nicholas “Nikki” Alamain en un total de ocho episodios. También interpretó a Nicky Russo en la primera temporada del drama de gimnastas adolescentes de ABC, Family Make It or Break It.

Su papel televisivo de mayor duración fue en la telenovela Hollywood Heights de Nick at Nite/TeenNick, donde interpretó a la estrella de rock Eddie Duran. Sus otros créditos televisivos incluyen Nashville, Fame, The Medium, CSI: NY y The Catch.