Catalina Pulido: "No sé por qué la gente me ataca con tanta violencia"

Catalina Pulido se lanzó con una reflexión después de que arrestaran a su hijo por una brutal golpiza al guardia de un edificio en Las Condes.

Si bien ya había manifestado que su retoño había sido cómplice en el incidente, en la reflexión que hizo en el programa junto a Patricia Maldonado "Las Indomables" lamentó que "tampoco sé por qué la gente me ataca con tanta violencia. O sea, ¿le hice algo a alguien? No tengo idea. Pero hay una especie de enjuiciamiento global hacia las personas como si todas fuéramos unas blancas palomas".

"Todas nos caemos. Por supuesto que no quiero que mis hijos repitan los errores que yo he cometido y que voy a seguir cometiendo. Soy un ser humano, no soy perfecta, voy a seguir cometiendo eternamente muchísimas tonteras o me voy a equivocar", insistió.

"Pero lo importante es entender", advirtió Pulido. "Las veces que me he equivocado he pedido disculpas. También me he caído y me he levantado. Es súper valorable enseñar que uno se puede caer y se puede levantar y uno puede enmendar la situación. Acá no hay nada que no se pueda arreglar y, gracias a Dios, nada que no sea reversible".

Por eso, antes de rematar Catalina Pulido indicó que "estoy ahí poniéndole el pecho a las balas una vez más, a pesar de que no soy la única madre o padre".

"Lo vuelvo a repetir, me encantaría que se contactaran conmigo, lo habláramos y pudiésemos hacer algo en bloque, porque a mí me preocupa. Pero yo puedo actuar por mi hijo, no puedo actuar por todos los cabros que estaban ahí. Sin embargo, conozco a muchos de esos padres", puntualizó.