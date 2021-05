"¿En qué trabajas?" Cata Vallejos responde preguntas sin filtro de sus seguidores en Instagram

La influencer y ex integrante de Calle 7, Catalina Vallejos, respondió preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, en donde los usuarios le consultaron sobre distintas cosas respecto a su vida, como su relación el actor argentino Nacho Di Marco y su trabajo.

Una de los usuarios le preguntó: "¿En qué trabajas actualmente o cómo te financias?”.

A lo que la ex panelista de Primer Plano respondió directamente que : “Llevo años trabajando y ahorrando…y ahora me estoy dando un break, “reparando proyectos personales y gastando de lo que tengo gracias a la vida que he construido, gracias a los consejos de mis papás de ahorrar y a mis esfuerzos de varios años ahora puedo hacer las cosas que quiero”.

Asimismo, sobre su relación con el actor trasandino le consultaron que" “¿No te da miedo que Nacho se aburra de ti? Te fuiste muy pronto a vivir con él”.

A lo que la joven señaló: “Este tipo de preguntas yo me hacía antes. Pero ahora entiendo que si una persona se ‘aburre’ o ya no quiere estar conmigo por alguna u otra razón es porque ya no somos compatibles y ya. No es para mí y ya no soy para la otra persona y de eso se trata la libertad”.

Luego agregó: “la persona que está conmigo es porque lo hago feliz, se siente cómodo conmigo, me quiere, me respeta y me ama (y obviamente viceversa), quiere que mi presencia esté en su vida y es lindo eso. si no resulta. Bueno, seguimos el camino con los más lindos recuerdos”.

Catalina Vallejos Instagram