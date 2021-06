Candyman, Candyman, Candyman, Candyman... Revelan nuevo trailer del remake para el clásico de terror de los 90's

Cuenta la leyenda que "si dices su nombre cinco veces mientras te miras en el espejo, él aparece desde el reflejo y te mata". Uno de los asesinos sobrenaturales más recordados del cine de terror noventero Candyman retornará con un remake de su historia, el que ahora cuenta con un nuevo trailer.

Los residentes del barrio Cabrini Green de Chicago fueron aterrorizados por una historia que corría de boca en boca sobre un asesino sobrenatural con un garfio como mano, convocado por aquellos que se atrevieron a repetir su nombre cinco veces frente a un espejo.

En la actualidad, una década después de que se derribara la última de las torres Cabrini, el artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; Watchmen, Nosotros) y su novia, la directora de la galería Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Could Talk), The Photograph), se mudan a un condominio de lujo en Cabrini, ahora gentrificado y habitado por millennials acomodados.

Con la carrera de Anthony al borde del estancamiento, un encuentro casual con un veterano de Cabrini Green (Colman Domingo; Euphoria, Assassination Nation) le muestra a Anthony a la naturaleza trágicamente horrible de la verdadera historia detrás de Candyman.

Ansioso por mantener su estatus en el mundo del arte de Chicago, Anthony comienza a explorar estos macabros detalles en su estudio como fuente de inspiración para sus cuadros, abriendo, sin saberlo, una puerta a un pasado perturbador que desafía su propia cordura y desata una ola de violencia terriblemente viral que lo pone en curso de colisión con el destino.

Candyman aún no tiene fecha de estreno en Chile.