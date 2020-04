"No me dolieron los piercings en las pechuguinis": Camila Recabarren sin filtro en Instagram

Camila Recabarren es una usuaria intensiva de redes sociales, sobre todo de Instagram, donde ha mostrado sin pudor cómo pasa sus días en cuarentena -lamentablemente lejos de su pareja como lo comentó hace unos días-, ayudando pymes y revelando qué es lo que cóme y ve durante el aislamiento social.

Sin olvidar su perfil de modelo, tampoco se queda corta a la hora de publicar una colección de imágenes en la que se luce posando. Es el caso de su más reciente captura, en la que aparece despampanante con jeans y un sostén traslúcido que deja ver las modificaciones corporales que se hizo en sus senos, dentro de un vehículo y con el mensaje: "Aceptar, sin resistir a los cambios".

Pero antes de que cualquier seguidor se pasara de listo, la ex figura televisiva decidió ponerse el parche antes de los comentarios y especificó que "(no me dolieron ni los Tatto ni los piercings en las pechuguinis Pa los que preguntan, pero dicen que duele mucho �� a mi no porque tenia cicatrices )".

La publicación de Camila Recabarren.

Detalles de la alabada imagen que compartió Camila Recabarren en su Instagram.

Zanjado el tema, lo que recibió de vuelta de sus seguidores fue un elogio tras de otro. "Con todo el respeto del mundo simplemente bella como todos los dias", "eres preciosa", "regia", "Aceptando lo mina que eres!!", "Muñeca", fueron algunos de los comentarios aparte de los emoticones de llamas y caras con ojos de corazones.

La publicación de Recabarren llegó justo una jornada después de que conmemoró "el día de la visibilidad lésbica", en el que lanzó un mensaje proclamando el valor de las decisiones personales.

"Gaia sean felices que no le importe que les diga el resto... si es tu vida Wna es tu vida ... y los otros dejen de meterse en decisiones tan personales de un otro. Las amo mijeeetas ricas", puntualizó.

