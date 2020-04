Camila Recabarren reflexiona en cuarentena: "¿Quién a llorado sin parar, hasta ahogarse?"

Camila Recabarren se ha sumado a la cuarentena y si bien en la mayoría de las publicaciones muestra un estado de ánimo alegre y siempre activo, ahora ha evidenciado cómo el aislamiento social también la ha afectado.

Por medio de una publicación en su Instagram "Quien se ha sentido así en esta cuarentena ?, quien a llorado sin parar, hasta ahogarse ? , quien se ha enfermado de la cuerpa por pena por la incertidumbre ???".

La modelo se vio afectada también porque no pudo pasar la cuarentena junto a su pareja Dana Hermosilla, con quien sólo ha interactuado vía telefónica y por redes sociales.

Por eso para Recabarren las interrogantes no quedaron ahí: "quien a tocado fondo? Quien extraña demasiado algún amor o familiar, sentir que se te sale el corazón ? Quien empatiza con la gente que sabemos que el próximo mes estarán hasta el loli con las cuentas sin saber que hacer ??? Quien llora de rabia por los wns que gobiernan el país ???".

Hace una semana, Recabarren se daba ánimo publiando esta foto con el mensaje: "Somos afortunados de estar vivos".

Posteriormente, la ex figura televisiva admitió que "lloro poco pero tuve unos días intensos , grises , ahora mi meta es avanzar y cranear la forma de ayudar pa los próximos meses y buscar mi estabilidad emocional , pa no bajar las defensas ����".

"No estare al �� hasta que todo esto pase, esto me refiero ... Covid19 �� y la lucha que aún no acaba en nuestro país ... porque no bajaremos los brazos hasta que la Dignidad se haga costumbre ctm #Piñeraql", selló.

