Beavis and Butt-Head | ¿Cuándo se estrena la nueva serie de Paramount+?

“Beavis y ButtHead” regresarán muy pronto a la televisión con un nuevo revival de la clásica y popular serie animada de MTV que llegó a la pantalla durante los 90s. Los nuevos capítulos llegan de la mano de Paramount+.

La serie original fue creada en 1992 por Mike Judge, y cuenta la historia de dos adolescentes que ven mucha televisión y comparten los mismos conflictos para relacionarse con las mujeres.

Ambos personajes aparecieron por primera vez en la serie de antología animada de MTV "Liquid Television", pero su popularidad hizo que tuvieran su propio show en solitario la cual duró 7 temporadas y emitió 200 episodios.

La noticia sobre el regreso de los populares personajes llegó a la pantalla luego del lanzamiento de "Beavis and Butt-Head Do the Universe", una secuela de Paramount+, en donde los protagonistas viajan en el tiempo.

Mike Judge regresará a la nueva serie para dar voz a los personajes. También es productor ejecutivo junto a Lew Morton, Michael Rotenberg y Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina y Antonio Canobbio.

¿Cuándo se estrena el regreso de Beavis and Butt-Head en Paramount+?

La serie llegará a la plataforma del servicio streaming el próximo 4 de agosto. Revisa el avance a continuación.