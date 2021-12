Yasmín Valdés es la más reciente adición a la nómina de participantes de Aquí se Baila, el nuevo el estelar que Canal 13 estrenará en enero bajo la animación de Sergio Lagos.

"Desde hace mucho tiempo, años en verdad, que estaba buscando entrar a un programa de baile, porque es lo que más me gusta. Sin embargo, nunca antes me pescaron, así que ésta es una tremenda invitación", comentó la actriz en el comunicado que confirmó su participación en la producción.

Valdés no es completamente ajena al mundo del baile, porque "yo tomé clases de baile desde los cinco años y no paré hasta hace cuatro años, y después vino la pandemia. Por eso tengo que reactivarme rapidito".

"Por suerte con la elongación ando bien, porque siempre, con pandemia y todo, elongo en mi casa. Como parte de mi rutina diaria elongo y estiro, pero la agilidad, la resistencia y el peso son otra cosa", contó.

Así, ha coqueteado con distintos ritmos, desde ballet clásico hasta flamenco, pasando por tango y jazz; contando con destacados maestros como Olga García, José Luis Sobarzo, Jorge Alís y Fernando Henríquez.

Aquí se Baila: ¿Cómo proyecta Yasmín Valdés su participación en el estelar de Canal 13?

"Voy a dar lo mejor de mí", prometió la también panelista de Me Late. "Para mí la danza es felicidad, emoción, pasión, energía y súper orgásmica, sobre todo el tipo de danza que me gusta a mí, que es tan teatral como el tango y el flamenco. De verdad que me pasan muchas cosas con eso".

Por otro lado, destacó que "quiero que los que me vean en el programa se enamoren de mí, que digan 'veo a Yasmín y lloro, me pasan cosas'".

"Como actriz a uno le gusta que la gente sienta y que lo pase bien mirándote. Me interesa hacer sentir a las personas y lo que uno transmite en este caso con el baile, más allá de si muevo bien o mal un brazo o una pierna", puntualizó.