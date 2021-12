El ex discípulo del chef ahora se pondrá a prueba en el programa veraniego de Canal 13, conducido por Sergio Lagos.

Iván Cabrera y sus razones para sumarse a la competencia de Aquí se Baila: "Es rico no estar metido en cahuines y tonteras"

Después de haber formado parte de la segunda temporada de El Discípulo del Chef, ahora Iván Cabrera se dispone a participar en el nuevo estelar de Canal 13, Aquí se Baila, talento por sobre fama.

La actual pareja de Gala Caldirola resaltó que "dije que sí inmediatamente a la invitación, porque, primero que todo, el baile es mi pasión, es lo que más me gusta, y me encanta tener la posibilidad de mostrarlo a la gente con pasión justamente y con intensidad".

"Y también porque tenía muchas ganas de que mis hijos me vieran bailar, ya que en este último tiempo me han visto en otras instancias que no son 100% las mías".

"Quería que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de ver al papá en lo que se dedica, qué es lo que le gusta más y lo apasiona, y, de alguna u otra forma, motivarlos a ellos a que cuando elijan lo que los apasiona en la vida lo persigan con todas las fuerzas", destacó Cabrera.

Aquí se Baila: Las otras razones de Iván Cabrera para sumarse a la competencia

"Lo otro que me gustó mucho es que el enfoque de este programa no es la farándula, sino que el espectáculo y el baile. Eso también motiva a dar lo mejor que tengo, a ensayar con todo y a entregar un buen espectáculo", admitió el ex chico Rojo.

Y añadió: "la gran mayoría de los participantes de acá son bailarines, por ende a final de cuentas tú sabes que va a haber una competencia de buen nivel, que se va a tomar en serio con gente a la que no le gusta el show ni el cahuín, sino mostrar baile y cosas que realmente valgan la pena".

"Es rico no estar metido en cahuines y tonteras, ni escuchando peleas como se escuchaban en otros programas. Aquí se van a preocupar de montar un buen espectáculo y hacer disfrutar a la gente, que es lo más importante", insistió.

En tanto, sobre las posibilidades de triunfar en Aquí se Baila, Iván Cabrera fue tajante: "yo sinceramente siempre compito para ganar, y no para ganar a los demás, sino que para mí".

"Primero, es un desafío estar a un nivel que corresponda y también responder a mi compañera de baile y que la gente vea algo que valga la pena, lo que me hace motivarme mucho más y dar todo lo que tengo. Y también hay muchas cosas que siento que podría haber hecho antes y que hoy se pueden hacer, en cuanto a estilos de baile, detalles y actitudes".

"Quiero disfrutarlo a concho, porque uno no sabe si va a tener otra vez la oportunidad de bailar en un programa de baile, lo veo poco probable, quién sabe si será tal vez la última vez para bailar en un programa de televisión".

"Entonces quiero darlo todo y estoy en una consigna de vida donde siento que hay que disfrutar como si fuera el último día… y no lo siento como cliché, sino de verdad. Quiero darlo todo en cada día en que me toque bailar, siempre con compromiso, intensidad, pasión, entrega, y no sólo motivar a la gente a bailar, sino a que le pongan las mismas pilas a cualquier cosa que quieran hacer, remató.