Amaro Gómez-Pablos y sus dotes de bailarín: "Aunque esté con el talón de Aquiles fastidiado, hay que tener actitud"

La versatilidad de Amaro Gómez-Pablos se ha puesto a prueba en "Bienvenidos", abordando distintos temas, yendo de lo lúdico a lo serio sin problemas.

Pero este martes fue un paso más allá y sacó a relucir sus mejores pasos de baile, junto a la hija del jurado de "Bailando por un Sueño" Aníbal Pachano, Sofía Pachano.

"El baile es celebración y en la vida hay que bailar… y aunque esté lesionado, con el talón de Aquiles fastidiado, hay que tener actitud", comentó Gómez-Pablos tras sorprender a sus compañeros.

Algunos movimientos al ritmo de la onda disco y salsa fue lo que ofreció el periodista, animado por lo que ya habían mostrado algunos de sus compañeros de panel.

Amaro resaltó que "me encanta como lo ha hecho Mirna (bailó flamenco con Eyal Meyer) y me encantan los movimientos que recordamos de Polo al estilo Travolta, por lo tanto yo no podía ser menos. Yo tenía que subir al ruedo y feliz".

"Siempre me ha gustado el baile, y a mis hijos también. El baile es algo que he hecho siempre", selló Gómez-Pablos.

El conductor del matinal también recordó esos tiempos en que debutó en televisión, cuando participó en uno de los programas de "Sábado Gigante".