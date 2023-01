Alison Mandel confesó que, junto a Pedro Ruminot, han sorteado múltiples y difíciles situaciones como familia tras el nacimiento de su hijo Baltazar, esto debido a que el pequeño padece un trastorno que ha alterado la vida de los tres.

¿Qué tiene el hijo de Alison Mandel y Pedro Ruminot?

En una reciente publicación en Instagram, Mandel se dispuso a contar que Baltazar padece un trastorno del sueño que ha alterado la rutina familiar.

"Sólo duerme 45 minutos y se despierta. Así llevamos casi tres años. Rezamos, hicimos rituales, nos encomendamos y absolutamente nada funcionó", indica en la narración del video compartido en su perfil.

De hecho, "Pedro tuvo que congelar su carrera porque si no lo veía en las mañanas yo no podía dormir y descansar y eso era injusto y perjudicial. Yo tuve que rechazar múltiples trabajos y aplazar mi vida laboral porque mi mente y cuerpo no me acompañan".

Sin duda, uno de los aspectos más lamentables del relato de la comediante fue la falta de empatía que ha encontrado en estos tiempos.

Alison sostiene que "nos alejamos de algunas personas que realmente no entienden que un niño pueda tener un trastorno de sueño y te aconsejan 'déjalo llorar', 'lo hace de malcriado', 'te está manipulando'".

Pero en un momento Baltazar le pidió dormir en su pieza, solo sin la compañía de sus padres, cuestión que arrojó un saldo positivo y finalmente funcionó para combatir el trastorno.

"Al principio me angustié porque llevo mucho tiempo pegada a él, (pero) así de simple durmió toda la noche", advirtió Alison.

Y añadió: "Si esto va a permanecer en el tiempo tampoco lo sé pero por ahora llevo dos semanas descansando y ya hasta tengo ganas de comenzar nuevos proyectos, volver a irme de gira, tener vida".