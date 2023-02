A pesar de que han pasado 3 años desde que el querido personaje Alex Karev abandonó Grey’s Anatomy, sus fans siguen esperando a que regrese Justin Chambers a la producción. Y, en momentos en que la protagonista de la serie, Ellen Pompeo, deja su papel y se retira la bata de médica cirujana, siempre es importante animar el regreso de un personaje antiguo. Por ese mismo lado, muchos seguidores quedaron perplejos por una curiosa publicación del actor.

¿Alex Karev regresará a Grey’s Anatomy?

El actor pareció provocar una posible reaparición en Instagram el pasado martes 31. Fue entonces cuando compartió una foto de una taza de café, que contenía una foto de la temporada actual de Grey's Anatomy, usando el título: "Una taza fresca de Grey's". ¿Será posible su incorporación?

Hasta el momento no existe una confirmación sobre su re aparición. Y es que aún con los fuertes rumores, TVLine apagó el fuego del entusiasmo. Según señala el portal, un informante de la producción de Grey's Anatomy declaró que Alex no regresará al Grey Sloan Memorial. "No hay verdad en el rumor, realmente no tiene planes de regresar ", insistió la fuente.

Cuando el actor se retiró de la producción publicó un emotivo mensaje. "No es un buen momento para decir adiós a un espectáculo y un personaje que ha definido gran parte de mi vida en los últimos 15 años ", dijo Chambers en ese momento en un comunicado.

“Desde hace algún tiempo, sin embargo, esperaba diversificar mis roles de actuación y opciones de carrera. Y ahora que cumplo 50 años y soy bendecido con mi notable esposa que me apoya y cinco hijos maravillosos, ahora es el momento.

¿Cuántas temporadas tiene actualmente Grey’s Anatomy?

La serie cuenta con 19 temporadas y puedes verla por Star +.