Porque no sólo de series viven los fanáticos del animé, Crunchyroll anunció una colección de películas que llegarán en septiembre a su catálogo, entre recientes estrenos cinematográficos, debuts exclusivos para el streaming y también reconocidos clásicos de producción japonesa.

Como habíamos informado previamente en RedCarpet de RedGol, Jujutsu Kaisen 0 es uno de los títulos más destacados que llegará al servicio, precuela de la exitosa serie que cuenta la historia de Yuta Okkotsu, un inseguro estudiante de preparatoria, que se matricula en la misteriosa Escuela de Hechicería de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo, tras ser perseguido por la maldición de su amiga de la infancia. En este nuevo ambiente conocerá a otras figuras como Maki Zen'in, Toge Inumaki y Panda.

Además, llegarán las películas recopilatorias de las populares franquicias ODDTAXI, Free! y Code Grass.

Pero también estarán disponibles títulos clásicos como Sword of the Stranger, de Masahiro Andō, y Psycho-Pass Sinners of the System, de Naoyoshi Shiotani.

Todas estas películas estarán disponibles subtituladas en español latinoamericano y portugués brasileño.

Crunchyroll | ¿Qué películas debutan y en qué fecha se estrenan?

1 DE SEPTIEMBRE

BanG Dream! Poppin' Dream! (SANZIGEN) – Dirigida por Masanori Uetaka

8 DE SEPTIEMBRE

ODDTAXI: In the Woods (OLM) – Dirigida por Baku Kinoshita

"¿A dónde le llevo?" La ciudad debería resultarle familiar a Odokawa, un taxista con una vida muy corriente, pero de repente no es así. No tiene familia, no suele quedar con nadie y es una persona algo excéntrica que no habla demasiado. Sus únicas amistades son su doctor, Goriki, y un antiguo compañero de clase, Kakibana. Pero sus clientes también son algo extraños... Sus conversaciones corrientes acabarán teniendo relación con el caso de una estudiante que ha desaparecido.

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.1 Crime and Punishment (Production I.G) – Dirigida por Naoyoshi Shiotani

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.2 First Guardian (Production I.G) – Dirigida por Naoyoshi Shiotani

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.3 Beyond the Pale of Vengeance (Production I.G) – Dirigida por Naoyoshi Shiotani

15 DE SEPTIEMBRE

Sword of the Stranger (BONES) – Dirigida por Masahiro Andō

¡Este cuento clásico del estudio BONES es una joya escondida de su tiempo! Perseguido por formidables asesinos chinos, el joven Kotaro y su perro se topan con Sin Nombre, un misterioso extraño que se ve envuelto en la persecución. Los inverosímiles compañeros forman un vínculo para salvar al perro de un ataque de veneno, pero el caos estalla cuando los asesinos encuentran a Kotaro, y Sin Nombre debe enfrentar su pasado antes de que se encuentre nuevamente con un horrible destino.

21 DE SEPTIEMBRE

JUJUTSU KAISEN 0 (MAPPA) – Dirigida por Sunghoo Park

JUJUTSU KAISEN 0 sigue la historia de Yuta Okkotsu, un inseguro estudiante de preparatoria, que se matricula en la misteriosa Academia de Hechicería de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo tras ser perseguido por la maldición de su amiga de la infancia.

22 DE SEPTIEMBRE

Free! -Road to the World- the Dream (Kyoto Animation) – Dirigida por Eisaku Kawanami

Cuando Haru y Makoto comienzan la universidad, se topan con lo inesperado: sus excompañeros de equipo de la escuela secundaria. Todavía herido por la disolución repentina de su equipo, Ikuya quiere demostrar que es mejor que Haru. ¡Pero hay más amenazas en las aguas de la competencia!

29 DE SEPTIEMBRE

Code Geass: Lelouch of the Rebellion I – Initiation (Sunrise) – Dirigida por Gorō Taniguchi

Code Geass: Lelouch of the Rebellion II – Transgression (Sunrise) – Dirigida por Gorō Taniguchi

Code Geass: Lelouch of the Rebellion III – Glorification (Sunrise) – Dirigida por Gorō Taniguchi

Code Geass: Lelouch of the Re;surrection (Sunrise) – Dirigida por Gorō Taniguchi

Dio su vida para salvar el mundo y proteger a sus seres queridos. El día en que cayó Lelouch vi Brittannia fue el día en que este mundo devastado por la guerra encontró la paz. Ahora, mientras sus amigos trabajan para mantener la paz, un ataque terrorista podría arriesgarlo todo. ¿Podrá el brillante estratega burlar a la muerte y salvarlos a todos? ¿O el legado de Lelouch caerá aquí?

En agosto, Crunchyroll también sumó The Stranger by the Shore, disponible con subtítulos

en español latinoamericano y en portugués brasileño.