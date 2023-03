Horario y dónde ver The Last of Us y el último capítulo de la primera temporada

The Last of Us está a pocas horas de estrenar el esperado final de su primera temporada, la cual, con tan solo 8 capítulos emitidos, ha hecho historia en la cadena rompiendo récords de audiencia, debido a esto, la ficción protagonizada por Pedro Pascal ya fue renovada para una segunda entrega.

El cierre de la primera entrega llegará en un nuevo horario debido al cambio de hora en Estados Unidos, por lo que los fans en Chile y en Latinoamérica podrán disfrutar antes del capítulo que promete impactar a la audiencia.

¿A qué hora se estrena el final de temporada de The Last of Us?

El cambio de hora en USA afecta el horario de estreno en todos los países, en donde llegará el episodio una hora antes a HBO y la plataforma de HBO Max.

Revisa el horario por país a continuación

México: 19:00 pm.

Guatemala: 19:00 pm.

Honduras: 19:00 pm.

El Salvador: 19.00 pm

Perú: 20:00 pm.

Colombia: 20:00 pm.

Panamá: 20:00 pm.

Ecuador: 20:00 pm.

Venezuela: 21:00 pm.

Bolivia: 21:00 pm.

República Dominicana: 21:00 pm.

Puerto Rico: 21:00 pm.

Paraguay: 22:00 pm.

Chile: 22:00 pm.

Argentina: 22:00 pm.

Uruguay: 22:00 pm.

¿Qué pasó en el último capítulo?

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI AÚN NO VES EL SEGUNDO CAPÍTULO DE LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

El capítulo comenzó con Ellie buscando comida para Joel, quien sigue recuperándose, en el camino se encuentra con David, el predicador y su compañero James. Tras lograr intercambiar penicilina por comida, le revela que el hombre que apuñaló a Joel es parte de su grupo y quieren venganza contra el personaje de Pedro Pascal.

Tras secuestrar a Ellie, el grupo quiere eliminarla, sin embargo, la joven logra vencerlos y mata a James. Mientras intenta escapar, se cruza con David, enfrentándose en una dura batalla en donde resultó victoriosa. Joel finalmente la encuentra a las afueras del lugar en visible estado de shock.

Revisa el tráiler del capítulo final a continuación