Este 2022 será icónico por el final de la serie The Walking Dead, que ya cursa su temporada número 11 y la última en una producción que lleva más de una década al aire.

Con una baja sostenida en la audiencia, TWD cerrará este año su historia, aunque la serie fue dividida en tres partes en esta última temporada. Los primeros 8 capítulos se estrenaron el año, pasado, mientras que en abril saldrán los últimos ocho y el gran final.

Ahora serán 8 episodios los que se estrenen semana a semana, aunque en Latinoamérica no se estrenará en TV como en el resto del mundo y se podrá ver por el streaming oficial tanto en Chile como en los otros países del continente.

Estos nuevos capítulos seguirán al grupo liderado por Darryl (Norman Reedus) y que tiene ya en su máximo esplendor el regreso de Maggie (Lauren Cohan). Estos nuevos capítulos partirán con el número 9 de la temporada 11, en el que se espera que nuevos problemas aquejen a los protagonistas y la presentación de la Commonwealth, mancomunidad que tiene su espacio en los cómics y espera sorprender a los fanáticos.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de la temporada 11 de The Walking Dead?

El nuevo capítulo de The Walking Dead, titulado No Other Way, se estrenará este domingo 20 de febrero en todo el mundo, con su emisión en TV en Estados Unidos y también la llegada al streaming.

En Chile y toda Latinoamérica, se estrenará y podrás verlo en exclusiva por Star Plus este domingo. Revisa a continuación los horarios según el país:

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:59 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 21:59 horas

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 20:59 horas.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 22:59 horas.