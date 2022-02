Los nuevos capítulos de la serie zombie de AMC estarán disponibles en la plataforma de streaming Star Plus.

The Walking Dead | ¿Cuántos días faltan para el estreno de los nuevos episodios de la temporada 11 en Star+?

Buenas noticias para los fanáticos de "The Walking Dead" porque la fecha de estreno de los nuevos capítulos de la temporada final de la serie apocalíptica está cada vez más cerca.

Tras más de una década al aire, la serie sobre zombies llegará a su fin, no obstante, actualmente se está trabajando en nuevas producciones spin-off como es el caso de "Tales of the Walking Dead".

En los episodios finales veremos como muchos de los héroes están luchando contra el fuego del infierno inminente bajo el ataque de Reaper, mientras que otros luchan contra la ira torrencial de la Madre Naturaleza en Alexandria. Para todos, su mundo literalmente se derrumba a su alrededor.

Entretanto, la vida en la Commonwealth no es tan idílica como parece. Para algunos, la esperanza se renovará, mientras que otros serán empujados más allá del punto de no retorno.

¿Cuánto falta para el debut de la segunda mitad de la temporada 11 de The Walking Dead?

Los nuevos capítulos de la temporada 11 de The Walking Dead llegarán el próximo domingo 20 de febrero, es decir quedan exactamente 11 días para su debut en el servicio de streaming Star Plus.