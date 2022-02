Tales of the Walking Dead | Spin-off de The Walking Dead ya tiene elenco de protagonistas

¡Los zombies no se detienen! Recientemente, la cadena de televisión AMC dio a conocer a los primeros protagonistas que serán parte de "Tales of the Walking Dead", la nueva serie spin-off del mundo apocalíptico de "The Walking Dead".

Cabe recordar que en 2020, el canal anunció que trabajarían en una serie antológica de TWD, como forma de continuar con la franquicia que estrenó su primera temporada hace casi 12 años y que este año llegará a su fin con la undécima entrega de tres partes.

Esta nueva producción, que será dirigida por Channing Powell, contará con seis capítulos en total, independientes entre sí, que abordarán historias que están ambientadas en diferentes momentos del mismo apocalipsis.

¿Quiénes protagonizarán la nueva serie Tales of the Walking Dead?

Los actores elegidos para dar vida a los personajes principales de Tales of the Walking Dead serán Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu y Jillian Bell. En tanto, Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier, Tara Nicole Weyr y Michael Satrazemis, completan el elenco.

La nueva tanda de capítulos de la última temporada de The Walking Dead se estrenará el próximo domingo 20 de febrero de 2022 a través Star+.