"100 días para enamorarse": Mega arrasa con el rating y cosecha comentarios dispares en el debut de su nueva teleserie nocturna

Fue otro buen lunes para Mega en materia de audiencias, pero no era un día cualquiera porque marcó el debut de su nueva teleserie nocturna "100 días para enamorarse", con la que dejó atrás el drama ocuro para apostar por una comedia más ligera en el horario prime.

El canal del grupo Bethia hizo su ritual habitual, aprovechando los últimos episodios de la exitosa "Juegos de Poder" para posicionar el proyecto que ahora encabezan María Elena Swett y Marcelo Alonso, en una adaptación de la obra argentina del mismo nombre, a cargo de Rodrigo Bastidas.

Entre las 22.51 y las 23.46 horas, el primer capítulo de la quinta producción nocturna de la era Rencoret en Mega tuvo una sintonía on line de 20.3 puntos, con peak de 22 unidades, doblegando a su más cercana competencia en el mismo horario, que fue Chilevisión con 10,2.

En tercera posición quedó TVN con 9,5 puntos, seguido por Canal 13 con 5,6 y La Red cerró con 2.7.

"100 días para enamorarse" se emitirá en las pantallas de Mega, por estos días a eso de las 23:00 horas, después de los último capítulos de "Juegos de Poder". Posteriormente, tomará el horario de ésta última a las 22:15 horas, después de Meganoticias.

Aunque tuvo un éxito indiscutido de audiencias, "100 días para enamorarse" cosechó comentarios dispares en Twitter, donde se convirtió uno de los temas más comentados.

