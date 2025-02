Marcelo Ríos se ubica entre los mejores tenistas que ha podido disfrutar Chile. El “Chino” marcó una época con su zurda delicada y logró posicionarse entre los mejores del ranking ATP.

Por lo mismo, ahora su nombre es destacado en un selecto grupo de tenistas de nivel mundial. A tal punto que se le ubica junto a jugadores de clase mundial como John McEnroe, Andy Murray, Stefan Edberg y Roger Federer.

ver también Medallista olímpico desata polémico debate con Marcelo Ríos: “Mereció ganar un Grand Slam”

Así lo reveló el sitio Bettingxpert que hizo un exhaustivo estudio sobre los ganadores de los Gland Slam en la categoría junior. De entrada se indica que los últimos 170 ganadores, solo 58 lograron meterse entre los mejores 100 del ranking ATP.

Por lo que un título en dicho nivel no asegura nada. Incluso se habla que no llegan a meterse entre los 200 o 300 mejores del plante. “Las promesas iniciales no siempre se traducen en éxito profesional”, apunta el sitio.

Ríos es destacado por su carrera como tenista profesional

El récord que Marcelo Ríos comparte con Roger Federer

Ante este panorama, toma relevancia lo realizado por Marcelo Ríos. El “Chino” destacó en su momento como junior, especialmente en 1993 cuando conquistó la Copa Milo, US Open, Abierto de Japón y el torneo Eddie Herr.

Publicidad

Publicidad

Esto debido a que cinco años más tarde, logró destronar a Pete Sampras tras 102 semanas y se ubicó como número uno del mundo. En la memoria sigue fresca aquella tarde del 29 de marzo de 1998 cuando superó a Andre Agassi por 7-5, 6-3 y 6-4 en la final del torneo de Key Biscayne.

Sitio internacional destacó a Marcelo Ríos

Ahora dicho logro, de ganar un Grand Slam en junior y ser el número uno a nivel profesional solo lo han podido concretar ocho tenistas. En el selecto grupo aparecen Andy Roddick, Ivan Lendl, Andy Murray, Mats Wilander, Stefan Edberg, Roger Federer y John McEnroe.

Publicidad

Publicidad

“Eso es solo el 4,7%, lo que refuerza que ganar un Grand Slam Junior está lejos de ser un camino garantizado hacia uno de los más altos honores del deporte”, complementa el medio citado. Lo que a todas luces destaca aún más la carrera del “Chino” Ríos.