Radio Bío Bío lanzó durante la madrugada de este 28 de mayo un reportaje investigativo con todos los chats secretos que tuvo Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), con su entorno, lo que reveló mensajes claves para su condena.

Entre los chats, destacaba el nombre de la periodista Josefa Barraza, la actual directora de El Ciudadano. Y es que Llaitul mantuvo bastantes conversaciones con la comunicadora, informando de sus movimientos e incluso insinuaciones amorosas, entre otras cosas.

¿Quién es Josefa Barraza?

Josefa Barraza es una periodista de 29 años. Conocida por su participación en MasterChef Chile. Famosa en el mundo de las comunicaciones, Barraza se ha destacado con el lanzamiento de dos libros, “Los Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el Estallido Social” (2022) y “¿Quién quemó el Metro? Las revelaciones de una investigación periodística y forense” (2023).

Asimismo, ha destacado en su trabajo como periodista de investigación abordando temas de actualidad y política. Además, debido a su trabajo es que este año 2024 asumió como directora de El Ciudadano.

Actualmente, la mujer es noticia debido a los comprometedores chats que tuvo con Héctor Llaitul, que salieron a la luz gracias al reportaje de Radio Bío Bío. En ellos se encontraban reveladoras conversaciones que dieron pistas sobre los movimientos del líder de la CAM. Pero eso no es todo y es que ambos tuvieron una gran complicidad en estos mismos.

Tras esto, El Ciudadano lanzó un comunicado, revelando la cuña que hizo Barraza a Bío Bío, que no fue publicada y es que explica la situación, en la que se destaca que las conversaciones con Llaitul comenzaron debido a una investigación:

“En el contexto de la investigación por el asesinato de Pablo Marchant, la que empecé a realizar en septiembre de 2021. Posterior a eso, seguimos en contacto para una posible continuación de dicha investigación, y la que tuvo tres partes. Pero Fiscalía no me citó a declarar, tampoco fui citada al juicio. Me enteré que tuvieron acceso a estas conversaciones en la condena del 7 de mayo pasado. Incluso, (los reportajes) fueron publicados en La Otra Diaria y El Mostrador“, detalla.

Posteriormente a esto, la misma periodista utilizó su cuenta personal de Instagram para comentar, mediante una historia, lo sucedido, destacando que todo es parte de un “show periodístico“.

“Hombres haciendo festín sexual con una noticia tendenciosa. Mujeres agrediéndome en redes sociales por lo mismo. Lamentable el show periodístico que hizo Bío Bío“, expresó en su cuenta.

“Siempre las mujeres somos las que recibimos más ataques. Incluso un diputado difundiendo un chat falso que jamás he enviado. El daño ocasionado a mi persona es incalculable“, agregó.

“Estoy tranquila, no hice nada malo. Por algo uno de los reportajes (que no quiso mencionar Bío Bío) salió nominado en el Premio Periodismo de Excelencia y que menciona conversaciones con Llaitul. Lo más grave la filtración de Fiscalía a Bío Bío, lo más penca: ser periodista y agarrarte de eso“, agregó.

“A todos aquellos periodistas que se las dan de “machitos winner” burlándose, los invito a hacer los mismos reportajes. Ah cierto, solo ocupan su tiempo en crear memes de una colega, porque no les da para más“, finalizó.