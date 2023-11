Durante la jornada del pasado jueves se dio a conocer una noticia que impactó de gran manera a nuestro país. El Metro de Londres, en el marco del Día de la Ingeniería en el Reino Unido, homenajeó a una chilena y la reconoció colocando su nombre a una de las estaciones del tren subterráneo ingles.

Quién es Barbarita Lara Martínez, la chilena que tiene una estación de metro en Londres

Se trata de Barbarita Lara Martínez, una ingeniera informática chilena que es reconocida por crear formas de recibir mensajes de textos a través del celular sin contar con señal, esto tras el terremoto que afectó a la zona centro sur del país en el 2010.

Barbarita es docente en la Universidad Andrés Bello y ha obtenido varios reconocimientos destacados en su carrera, entre los que se incluyen:

“Chilena Innovadora del Año.”

“Chilena Inventora del Año.”

Nombrada como una de las “100 mujeres líderes” en los años 2020 y 2018.

Ganadora del World Summit Award.

La primera chilena en ser incluida en la lista mundial de innovadores menores de 35 años, otorgado por la prestigiosa revista del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).

Es destacada en el Metro de Londes

“Me cayeron algunas lágrimas cuando lo vi en la mañana. Estar al lado de Ada Lovelace, Da Vinci o Tesla en la línea de Metro de Londres me parece muy loco. Fue muy bonito y emocionante. Quisiera darle las gracias a la Real Academia que me ha apoyado a lo largo de mi carrera y a aquellas instituciones que apoyan el talento”, dijo Lara a LUN tras su aparición en el Metro de Londres.

Lara es parte de un connotado grupo de inventores

La ingeniera forma parte de un selecto grupo de 274 ingenieros del mundo que recibieron un reconocimiento en cada una de las estaciones de Metro entre los que se encuentran: Leonardo da Vinci, Lord William Armstrong, Ada Lovelace, Dame Jo da Silva, Barbara Sabey, Rebecca Shipley, y otros más.

“El Metro de Londres, en conjunto con la Real Academia de Ingeniera, rehicieron el mapa del Metro de Londres para transformarlo en el mapa de los íconos de la ingeniería, así que todas las estaciones tienen un nombre de algún icono de la ingeniería del mundo”, precisó Barbarita Lara.

Será reconocida por varias semanas

Cabe destacar que el nombre la ingeniera chilena permanecerá por un periodo de un mes en la estación Hillindgon, ubicada al oeste de Londres que pertenece a la línea Metropolitana y la línea Picadilly.

A través de su propia red social, Barbarita Lara Martínez, comentó que “tengo el gran honor de ser parte de ese mapa de iconos de la ingeniería (…) Los invito a conocer a todos los destacados y a visibilizar e inspirar a más personas para cambiar el mundo con la ingeniería”.