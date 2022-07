Barbarita Lara (36) nació en Santiago, pero debido al trabajo de su padre como marino, vivió en Estados Unidos, Viña del Mar y Puerto Williams. En algunas entrevistas ha contado como se inició como investigadora e inventora, y comenta que "en Puerto Williams viviíamos aislados, no tenía internet, ni teléfono y mi casa estaba en la naturaleza. A los 8 años mi papá llegó con la primera computadora. La desarmé para entenderla".

Ese proceso en la ciudad más austral del mundo, le valió el reconocimiento no solo a nivel nacional, sino que también internacional, incluída la distinción de MIT Review en 2020 (una de las revistas tecnológicas más antiguas del mundo) como una de las innovadoras menores de 35 años más destacadas del orbe.

Lara tiene una empresa que se llama Emercom y creó un programa llamado SIE (Sistema de Información de Emergencia). Aclamado por los expertos internacionales, este sistema logra enviar mensajes de emergencia tras un desastre a través de ondas de radio. Se instala como una aplicación en los teléfonos inteligentes, y puede funcionar incluso sin redes móviles ni internet.

El invento de Barbarita surgió tras la experiencia que vivió junto a otros miles de chilenos en el terremoto y posterior tsunami del año 2010. En ese desastre, los proveedores de internet, antenas y otros mecanismos de comunicación fallaron, por lo que gran parte de las zonas afectadas quedaron incomunicados.

"El terremoto me marcó porque no podía entender cómo en 2010 todavía no existía la tecnología suficiente para poder comunicarse después de un desastre. Sentía que alguien tenía que hacer algo, y me tardé cinco años en darme cuenta que ese alguien tenía que ser yo", confiesa Barbarita.

Lara se autodenomina como "solucionadora de problemas" y es la primera chilena que integra la lista de innovadores menores de 35 años, donde alguna vez figuraron Mark Zuckerberg o Larry Page.