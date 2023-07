La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de resolución presentado por la UDI, que busca revocar la Comisión Asesora contra la Desinformación, por 71 votos a favor, 48 en contra y 12 abstenciones.

¿De qué trata la iniciativa?

El proyecto de la Cámara solicita al presidente Gabriel Boric revocar el decreto Nº 12 del Ministerio de Ciencia para ingresar un “proyecto de ley de fortalecimiento y fomento de las organizaciones de verificación de hechos y de la prensa libre e independiente”.

En paralelo, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación impulsada por el Gobierno.

Aquel proyecto, presentado por senadores de Chile Vamos, Republicanos y Demócratas, busca hacer presente al Mandatario “la opinión” de la Cámara Alta respecto a que el decreto del Ministerio de Ciencia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.

Además, este acuerda “autorizar a esta Corporación a comparecer ante el Tribunal Constitucional, mediante el correspondiente requerimiento de inconstitucionalidad en contra del ya referido Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejerciendo todos los derechos que la Constitución y la ley le franquean y alegando los vicios de constitucionalidad que correspondan”.

Desde el Gobierno han defendido su creación, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo , reiteró el compromiso del Ejecutivo de proteger y fortalecer los derechos a la libertad de información y de prensa, y que no buscan restringirlo.

La autoridad enfatizó que el comité no tiene facultad para impulsar proyectos de ley ; que no emitirá opiniones sobre contenido publicado en redes sociales; que no va a definir qué es o qué no es verdad; y que no es un espacio de recepción de denuncias.

Además, aseguró que los informes que emitirá la comisión pueden servir de insumo para creación de políticas públicas en el futuro , y que ya existen una serie de proyectos auspiciados tanto por oposición como oficialismo para combatir la desinformación y las noticias falsas.

¿Qué es la Comisión contra la Desinformación?

La Comisión contra la Desinformación tiene como objetivo asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile.