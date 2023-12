Este miércoles se llevó a cabo el tercer día del nuevo juicio a Nicolás Zepeda, condenado a 28 años de cárcel en 2022 por el asesinato de Narumi Kurosaki. En esta ocasión, sorprendentemente, el joven imputado afirmó haber mentido durante el primer juicio del caso.

¿Qué dijo Nicolás Zepeda?

En la declaración de este miércoles, Nicolás Zepeda admitió que mintió en el primer juicio cuando aseguró que había viajado a Francia para ver universidades donde cursar un posgrado, cuando en realidad era para volver a ver a Narumi.

Recordemos que anteriormente el imputado había apuntado a una especie de “casualidad” en un encuentro que sostuvo con la joven el 4 de diciembre de 2016.

“Tal vez mentí porque lo iban a usar en mi contra. Ahora lo veo más claramente y estoy acá para dejarlo todo en la mesa. Me van a juzgar y no tengo miedo. Voy a decir todo. Si mentí, si omití, si no pude precisar, lo diré. Mentí. Me arrepiento”, declaró Zepeda ante el estrado.

A cerca de por qué no entregó la información verídica en primera instancia, señaló que fue por “vergüenza”.

“Creo que me daba un poco de vergüenza intentarlo y quería seguir intentándolo. Estaba muy asustado. Vi lo que queríamos hacer con esta información, vi que queríamos construir una historia que no era cierta. Tenía miedo de que lo usaran en mi contra. Hubiera sido más fácil decirlo, hoy lo veo más claro”, explicó el joven de 32 años.

“He mentido. Veo que hubiera sido más fácil decir la verdad. Hoy ya no tengo miedo. Te diré si alguna vez mentí”, manifestó Zepeda.

Cuando el presidente de la instancia le preguntó al joven “¿Hay informaciones que no haya dado? ¿En qué puntos mintió?”, el chileno respondió que “no lo puedo precisar ahora, pero a medida que avance el proceso podría acordarme”.

Testigos delatan a Zepeda

Durante el juicio, la estudiante y testigo Nadia Ouaked, declaró haber visto a Nicolás Zepeda en la cocina del cuarto piso del edificio universitario donde se quedaba Narumi.

Tras su intervención, el imputado le dijo mirándola directamente que “nunca estuve en el cuarto piso”.

“Yo estoy segura que te vi. Me acuerdo muy bien porque estabas en muy mal estado, yo soy una persona que le gusta ayudar a los otros”, le respondió Ouaked.

“Yo te vi, hablé contigo, si tú me hubieses pedido ayuda te hubiese ayudado porque estabas en un estado deplorable. No estoy mintiendo, porque mentiría si dijera que no te conocía ni conocía a Narumi”, enfatizó la joven.

Otro de los testigos del caso que habló en el juicio fue Jérémie Bride, encargado de la coordinación de los intercambios entre alumnos de las universidades Besançon y Tsukuba, donde estudiaba Narumi en Japón.

Como Bride conocía a Zepeda desde la Universidad de Tsukuba, se contactó con él para preguntarle si tenía noticias de Narumi, quien ya estaba desaparecida, pero el chileno zanjó que hacía meses que no la veía.

“Yo sabía los problemas que había en esa pareja. Muchos elementos nos hacían pensar que Zepeda podía tener noticias de Narumi o que estaba con ella. ¿Por qué no me dijo que había visto a Narumi ? ¿Por qué no puso fotos de su viaje a Francia?”, señaló.

Sobre los problemas de la pareja, el testigo contó también que anteriormente Zepeda le habló del “mal carácter de Narumi”. De hecho, en su declaración a la policía señaló que el chileno le dijo que “como hombre me da vergüenza contarte esto, pero Narumi me pegaba”.