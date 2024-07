Nos acercamos al mes de septiembre y uno de los beneficios claves para los pensionados en esta fecha será el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2024, aporte que, si bien semanas atrás ya habíamos hablado, esta vez fue ChileAtiende y el IPS quienes confirmaron todas sus características.

IPS confirma a los beneficiarios del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

En una circular de ChileAtiende y con información del IPS, se confirma que los pensionados que recibirán el beneficio son las personas que al 31 de agosto de 2024 tengan alguna de estas calidades:

Pensionados o pensionadas del IPS que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N.º 16.744.

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley N.º 19.234.

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley N.º 19.123 (Rettig) y Ley N.º 19.992, incluidas las pensiones de sobrevivencia del artículo séptimo transitorio de la Ley N.º 20.405 (Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad, establecido en el artículo 35° de la Ley N.º 20.255.

Beneficiarios y beneficiarias de la indemnización del carbón (artículo 11° de la Ley N.º 19.129).

¿Cuál es el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2024?

El mismo documento señala que el monto de este año para pensionados será de $24.261 , además este se incrementará en $12.446 por cada persona que sea acreditada como carga familiar al mismo 31 de agosto.

Es importante señalar que el dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).