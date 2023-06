La astrología y los signos zodiacal marcan algunas situaciones de nuestras vidas y a continuación te compartimos la predicción del horóscopo según tu signo del zodiaco para este sábado:

Aries (21 marzo – 20 abril)

No vas a comenzar el día con muy buen pie, estarás de mal humor y además las cosas tenderán a torcerse. Sin embargo, todo va a cambiar claramente a mejor según vaya avanzando el día, entre otras cosas porque te esperan vivencias muy agradables en el amor, la familia y vida íntima en general. Ten un poco de paciencia.

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Este día va a tener para ti dos momentos bastante diferentes, aunque por fortuna irá de menos a más. Por la mañana estarás algo melancólico, introvertido y preocupado con distintos asuntos. Sin embargo, por la tarde todo irá mucho mejor y tendrás sorpresas agradables de la mano de tus familiares y seres más queridos.

Géminis (21 mayo – 21 junio)

No te relajes demasiado, tú crees que has dejado en la cuneta a tus enemigos y has triunfado sobre aquellos que te asechaban, pero en realidad no es así, tan solo has ganado una pequeña batalla. Al final sin duda el triunfo será tuyo, pero ese final aún no ha llegado y si no eres capaz de verlo tendrás problemas muy pronto.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Tu tendencia a vivir en tu mundo de sueños y fantasías puede llevarte a desplegar grandes energías en asuntos que te van a dar pocos o ningún beneficio en lo material, y a la larga eso te acabará produciendo una frustración. Hoy podrías tener un día algo malo, no porque nadie te haga nada, tú serías el verdadero enemigo.

Leo (23 julio – 22 agosto)

No pagues con tus seres más queridos las tensiones y los malos momentos que te tienes que tragar en el trabajo. Ellos no tienen culpa y son tus mejores defensores. Además, la suerte siempre está de tu lado y si ahora algunos te han causado bastantes problemas, tú se los vas a causar a ellos mucho mayores antes de lo que te imaginas.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Una vez más, como es tradicional en ti, te llevarás un montón de trabajo en el fin de semana, y si no fuera posible entonces te centrarás en otras tareas diferentes; estudiar, escribir, investigar. Tendrás un buen día porque trabajar te hace feliz, tener la mente ocupada, sentirte útil. Pero eso no será lo único agradable del día.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Nada te altera y te descentra más que las tensiones, discusiones o peleas con tus seres más queridos, y particularmente hoy habrá riesgo de que se desencadene alguna pequeña “tormenta” en tu círculo íntimo, muy probablemente podría ser con tu hijo, tu padre o quizás con tu hermano, por una diferencia de opiniones.

Escorpio (23 octubre -21 noviembre)

Hoy la suerte estará contigo de forma clara gracias a las excelentes posiciones de Venus y Júpiter los más benéficos entre los planetas, y esto significa, entre otras cosas, que hacia este fin de semana algún sueño se te tiene que convertir en realidad, o en su caso se va a acercar mucho a ello. El amor te traerá una gran alegría.

Sagitario (22 noviembre -21 diciembre)

Aunque hoy comienza el fin de semana va a ser para ti un día de trabajo o muy relacionado con el trabajo. Quizás organices alguna reunión festiva con tus compañeros o tus jefes, pero que sea en realidad sea una maniobra orientada hacia el trabajo. De cualquier forma estás en un momento bastante favorable y realizador.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Te encuentras en un momento de suerte en el que las cosas van a salir del modo que deseas y te gustaría, o por lo menos se va a acercar mucho a ello. De hecho estás viviendo un momento de cierta ilusión y optimismo, y eso sí que es raro en ti porque tu carácter se orienta mucho más al pesimismo. Es un día muy bueno para viajar.

Acuario (21 enero – 19 febrero)

Este va a ser para ti un día mucho más orientado a dar que a recibir, a sacrificarte por un ser muy querido o incluso renunciar a algo que tienes o deseas para que lo pueda tener otra persona. En el fondo hoy vas a mostrar lo mejor de ti y sabrás estar a la altura de las circunstancias. Pero también el amor te causará algún dolor.

Piscis (20 febrero – 20 marzo)

Siempre estás dispuesto a hacer toda clase de sacrificios por las personas que amas, y muy especialmente por tu pareja, y hoy vas a tener la oportunidad de vivir algún momento de este tipo. El problema es que te pasas la vida dándote a unos y otros y luego no ves en ellos la correspondencia que te gustaría. Pero es tu destino.