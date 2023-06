Los signos zodiacal marcan algunas situaciones de nuestras vidas y reflejan nuestra personalidad a continuación te compartimos la predicción del horóscopo según tu signo del zodiaco para este martes:

Aries (21 marzo – 20 abril)

Si pones un poquito de tu parte hoy el día te va a salir bastante bien, incluso vas a resolver con éxito un problema que te ha estado preocupando desde hacía un tiempo. Escucha a tu intuición porque hoy la vas a tener bastante desarrollada, sigue el camino que creas más correcto, aunque te parezca un poco absurdo.

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Triunfo sobre enemigos o asechanzas en tu trabajo, pero también hoy será un día de triunfo sobre tus propios miedos. Poco a poco te empezarás a dar cuenta de que el destino se pone cada vez más a tu favor, por ello no temas ser, a veces, un poco más audaz de lo que sueles serlo habitualmente. Será un día afortunado.

Géminis (21 mayo – 21 junio)

En estos momentos tienes que actuar con habilidad y astucia porque están intentando traicionarte o atacarte por la espalda. Sin embargo, nadie mejor que tú para actuar con listeza y mentalidad de detective. Pronto descubrirás de donde vienen los ataques y los problemas y triunfarás sobre quienes querían hundirte.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Ten fe en ti mismo, vales más de lo que crees y la gente te quiere más de lo que piensas. En realidad el peor enemigo sueles ser tú mismo. Pero estás en un excelente momento planetario y hoy las vivencias y acontecimientos te ayudarán a ser consciente de que el mundo y las personas están realmente contigo y no contra ti.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Medita las cosas antes de hacerlas, hoy tendrás que enfrentarte a un complicado problema en tu trabajo o los negocios, pero si quieres resolverlo con éxito no te dejes llevar por las apariencias. Todo indica que debes tirar por un camino, pero lo cierto es que no es así, en realidad hay otro mucho mejor, pero no tan a la vista.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

De un tiempo a esta parte la vida te está trayendo pequeñas recompensas o reconocimientos de muchos tipos para que tomes conciencia de que todos tus sacrificios, renuncias, trabajo y sentido del deber no van a quedar en vano. Y también los demás acabarán respetándote y reconociendo tus méritos. Este es un buen día.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Deja que otros se peleen entre sí y se enfrenten a las situaciones más conflictivas. Hoy estarás más hábil e intuitivo que nunca y sabrás perfectamente eludir los momentos de mayor crispación para quedar vencedor finalmente, o por lo menos en una excelente posición. Escucha tu intuición, hoy la tendrás muy despierta.

Escorpio (23 octubre -21 noviembre)

Gran actividad y entusiasmo. Hoy te espera un día muy movido y con un final positivo, pero algo dentro de ti te impulsará a luchar y enfrentarte con los retos, problemas o enemigos porque sabes que los vas a poder vencer. Hoy podrás ver caminos y soluciones que antes no veías, escucha tu intuición, hoy será muy lúcida.

Sagitario (22 noviembre -21 diciembre)

Hoy te espera un día de gran entusiasmo y optimismo. Es cierto que las cosas te van a ir bastante bien en el trabajo y también en otros ámbitos de la vida, pero lo más importante es que hoy tendrás uno de esos días en los que pareces verlo todo claro y armonioso. Muy pronto vas a recibir una gran alegría que no te esperabas.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Estás viviendo un buen momento en los asuntos laborales y financieros, o simplemente tienes la sensación que poder recoger aquello que vas sembrando, ir ascendiendo poco a poco hacia ese éxito o reconocimiento que algún día piensas lograr y que en muchos momentos da sentido a tu vida. Hoy tendrás un día fructífero.

Acuario (21 enero – 19 febrero)

Realmente tienes grandes valores y mucho que darle al mundo, pero si quieres ser mucho mejor es preciso que corrijas ese lado purista o radical que escondes detrás de tu apariencia diplomática. A veces te cuesta mucho ser consciente de que tratas con seres humanos, no con ángeles, todos se equivocan y tú también.

Piscis (20 febrero – 20 marzo)

Hoy vas a tener un día favorable en el trabajo, los negocios y otros asuntos materiales. Cuando realmente lo quieres y también lo necesitas puedes tener los pies en la tierra tanto o más que cualquier otro. Pero además hoy también tendrás la intuición y la inspiración muy despiertas, y te serán de gran ayuda para tu éxito.