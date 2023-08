Todos los signos del zodiaco tienen sus propias características y rasgos que entregan ciertas predicciones astrológicas relacionadas con la carrera, el trabajo, las relaciones familiares, el amor, los negocios, el dinero, etc.

Conoce que dice el horóscopo de hoy lunes 21 de agosto de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

¿Qué dice el horóscopo de este lunes 21 de agosto?

Aries (marzo 21-abril 20)

Esta semana te enfrentarás a desafíos y situaciones conflictivas debido a las influencias planetarias desafiantes. Sin embargo, esto no significa que todo será desafortunado o que enfrentarás problemas graves. Al retomar el trabajo, podrías encontrarte con dificultades inesperadas que requerirán tu atención.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La poderosa influencia de Júpiter te permitirá superar problemas y preocupaciones que surgirán hoy y durante la semana. Aunque sentirás que estás caminando por un camino lleno de obstáculos, tendrás éxito en apartarlos, a veces incluso con facilidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Esta semana estará marcada por varias disonancias planetarias para ti, pero afortunadamente ninguna será significativamente perjudicial. Tu astucia y agudeza te ayudarán a sortear las dificultades que puedan surgir. Tu intuición estará especialmente aguda en estos días, así que escúchala atentamente.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La semana que comienza podría no ser muy armoniosa en términos planetarios, lo que podría traducirse en tensiones o turbulencias en tu vida sentimental y familiar. Podrían surgir desacuerdos con seres queridos, pero estos no tendrán gran importancia. Es importante evitar ver malicia donde no la hay.

Leo (julio 23-agosto 22)

Aunque todo marchará bien y continuarás con tus éxitos, es posible que te sientas serio, pensativo o preocupado sin una razón sólida. Podrías tener la sensación de que algo negativo se avecina y que tus logros podrían desmoronarse como un castillo de naipes.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Empieza una semana alegre y optimista para ti, posiblemente porque estás regresando al trabajo o te preparas para hacerlo pronto. El tiempo de vacaciones suele no ser tan alegre para ti, pero todo cambia cuando vuelves a la rutina diaria.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

La Luna está en tu signo hoy, lo que te ayudará a canalizar tus sentimientos y afecto de manera positiva. Disfrutarás de momentos felices en la esfera familiar y sentimental, y podrías resolver conflictos latentes. Este será un día de concordia y triunfo emocional.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Esta semana comienza con pasión y actividad intensas, pero podrías tener dificultades para canalizar adecuadamente esa energía debido a influencias astrales desafiantes. En el ámbito sentimental podrías experimentar altibajos debido a estas influencias.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Debido a influencias astrales adversas, esta semana podría traer inestabilidad y altibajos. Podrías dispersar tu energía en asuntos menores y ser pasivo en situaciones donde deberías haber luchado más. Mantén un enfoque claro para evitar desperdiciar tu esfuerzo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Comienzas una semana marcada por disonancias planetarias, lo que podría traducirse en problemas de menor importancia. Si vuelves al trabajo, podrías enfrentar una situación agobiante que no anticipabas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Esta semana, los planetas formarán aspectos más desafiantes en comparación con días anteriores. Aunque esto no traerá grandes problemas, podrías volverte más radical y cerrado en tu forma de pensar y actuar. Mantén la objetividad en mente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy es un día positivo para ti, aunque en algunos casos esto podría deberse a tu tendencia a ver el lado bueno de las cosas y negar las facetas menos favorables. Mantente alerta, ya que podrían surgir desafíos inesperados a pesar de tu optimismo.