Este día domingo 26 de noviembre será una importante jornada de descanso para todos y todas que llevan un largo 2023 lleno de trabajos y estudios. Por ello, el fin de semana se hace tan necesario a esta altura del año y qué mejor que empezarlo leyendo tu horóscopo.

A continuación revisa qué dice el horóscopo de hoy domingo 26 de noviembre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

¿Qué dice el horóscopo del domingo 26 de noviembre?

Aries (marzo 21-abril 20)

Tu domingo comenzará con varios y sorpresivos inconvenientes que no te permitirán disfrutar el día del todo como lo habías planeado. Será difícil que puedas hacer todas las actividades que querías, aunque podrías llegar a hacerlas con dificultad. Pese a todo no lo tomes a mal, no será un día negativo, sino que solo lleno de sorpresas; algunas puede que salgan mal, pero también puedes esperar algo bueno.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Será un día muy importante para el amor y todos los temas relacionados con tu corazón. Estás bajo la influencia de Júpiter que te protege, por lo que podrás superar los momentos astrológicos algo difíciles por los que estás pasando. También, tendrás una sorpresa muy positiva en el ámbito afectivo. Todo hoy se tratará de cambios positivos que no habías imaginado hace un tiempo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy será una jornada en la que sentirás que todo lo que haces será pasajero o del momento, como si estuvieras pasando por una época de cambio para pasar de un ciclo a otro. Por ello, será un día favorable para hacer actividades nuevas que no haces comúnmente, incluso es ideal para para iniciar alguna relación nueva o vivir algún romance pasajero pero intenso.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Es tu día para tomar la iniciativa y hacer las diferentes activades que querías, siempre que se trate de lo que te guste o ames. Has pasado por un largo tiempo trabajando por tus sueños e incluso padecido cosas que no has querido, por eso date un relajo y hoy aprovecha de gozar al máximo lo que te mereces.

Leo (julio 23-agosto 22)

Debes tener cuidado porque hoy tendrás que enfrentarte ante un problema familiar, ya sea alguna enfermedad o podrían contarte un problema por el que estén pasando. Por eso, no será una jornada fiesta ni grandes alegrías, aunque no te desanimes porque tampoco será un mal día. Es agradable sentir que ayudas y puedes salvar a tus seres queridos que más te necesitan.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

La mañana comenzará con algunos problemitas que se irán sumando y te llenarán de estrés y nervio. Sin embargo, en la tarde todo cambia y será el momento del día en el que podrás disfrutar momentos dulces y gratificantes, sobre todo cuando estés en compañía de tus seres más queridos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Por fuera eres una persona muy agradable, siempre positiva y con sensibilidad, pero por dentro tienes tu lado más melancólico. Cuando ese ser dentro tuyo sale a la luz te conviertes en alguien diferente, justamente eso te pasará hoy. Por eso debes tratar de cuidar tu mente, descansar, alejarte y olvidarte de los problemas, date tu domingo de relajo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy es una jornada en la que deberás, como de costumbre, sacar lo mejor de ti mismo ante momentos que se pueden tornar difíciles. Esto no solo será para los asuntos cotidianos, sino que para las situaciones importantes. Pero eres alguien fuerte que podrá sortear con tranquilidad todo ello.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy será el mejor día para Sagitario gracias a la increíble influencia de Sol, que se encuentra transitándolo. Debes aprovechar de hacer algún viaje de placer que tenías planificado, ya que la suerte estará de tu lado. Además, cualquier inconveniente lo podrás superar sin problema aunque sea sorpresivo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Durante estos días vas a experimentar que la felicidad estará dentro tuyo, incluso sin importar lo que pueda pasar en el exterior. Vas a superar el principio del día que será estresante, pero en la tarde podrás disfrutar al máximo, de hecho, recibirás una agradable sorpresa que no imaginabas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Pese a que tengas una idea o deseo muy justo y desinteresado, debes tratar de ceder y entender a tus seres más queridos, sin importar si es tu pareja, hijos o alguien muy cercano. Tendrás que ponerte en su posición y ser empático con ellos aunque no piensen como tú, ya que de lo contrario podrías tener conflictos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Es un día ideal para arreglar los conflictos que traías encima con tu pareja o familia. Estos problemas o discusiones solo podrán solucionarse con diálogo y disposición de ambos, algo que a ti te sobra. Es un día para iniciar un nuevo camino de mucha más tranquilidad y armonía.