¿Eres fan de las bebidas gaseosas? Revisa a continuación las diferencias entre sus variantes Zero, Light y qué recomiendan.

¿Hay diferencias entre la bebida cola zero, light o normal? Qué es menos sano según expertos

Las marcas más reconocidas de bebidas dietéticas han lanzado con el paso de los años algunas versiones con menos cantidad de azúcar como las Light o Zero.

Estas bebidas siguen siendo preferidas por una cantidad importante de la población y, a pesar de que algunos avalan su menor cantidad de azúcar, hay otros que recomiendan consumirla en moderación o de cuajo evitarlas.

Conoce las diferencias entre las bebidas Zero, Light y normal a la hora de escoger una de ellas.

La nutricionista, youtuber y tiktoker, Abbey Sharp, analizó estas variantes de bebidas y explicó sus principales diferencias a la hora de escoger una u otra opción, según consignó el medio Biobio Chile.

Sharp comenzó detallando que las bebidas Zero y Light “ son sorprendentemente similares ” y agregó que ambas bebidas “tienen aspartamo (endulzante), cafeína y colorante caramelo, etc. La diferencia clave es que la Coca Cola Light es endulzada exclusivamente con aspartamo, mientras que la Coca Zero tiene también otro endulzante llamado acesulfamo de potasio o Ace-K”.

Bebida Zero

Bebida Light

Mucho cuidado durante el embarazo

La nutricionista hizo énfasis en tener mucho cuidado con el tipo de endulzante Ace-K “prefiero no correr el riesgo específicamente durante el embarazo con Ace-K porque se ha demostrado que atraviesa la placenta”, dijo la profesional de la salud y aseguró que este tipo de bebidas “no deben tratarse de manera diferente a los refrescos normales con alto contenido de azúcar”.