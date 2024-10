¿Quién no ha escuchado sobre el famoso baile típico “Latinos”?, canción de Proyecto Uno, que es el himno de todo buen rancagüino, que además, está acompañado de una famosa coreografía, que si no te la sabes, no eres de Rancagua.

Pero también la ciudad brilla con la gastronomía, porque la torta pompadour, es un clásico, que más que un postre o un antojo, es un imperdible de la zona.

¿Cómo participar en el concurso?

A raíz de su popularidad, la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, organizó un concurso llamado “El festival de la torta pompadour”.

Que tiene como objetivo elegir la mejor receta, que contenga todo lo necesario para liderar y ganar el trono con la réplica del sabor ícono de Rancagua.

Inscripciones

Puedes inscribirte completando el siguiente formulario, con los datos que solicitan en el sitio web. Ten en cuenta, que el cierre de la convocatoria es el miércoles 2 de octubre a las 23:59 hrs.

Periodo de preselección, será desde el jueves 3 de octubre al domingo 6 de octubre, por la Comisión Corporación de la Cultura Rancagua.

El lunes 7 de octubre, se publicarán quienes estén preseleccionados al “Concurso de la mejor Torta Pompadour”.

Finalmente, el sábado 12 de octubre se realizará el Festival de la Torta de Pompadour, en donde el itinerario será el siguiente:

16:00 horas: Recepción de tortas preseleccionadas para evaluación en Casa de la Cultura de Rancagua.

Recepción de tortas preseleccionadas para evaluación en 17:00 horas: Acto público donde se degustarán las tortas seleccionadas y se ELEGIRÁN GANADORES EN CADA CATEGORÍA.

Esto según la información obtenida en www.rancaguacultura.cl, sitio web oficial del concurso que reconoce la gastronomía de Rancagua. Puedes revisar aquí, toda la información.

Receta de torta pompadour

Si todavía no sabes como preparar el ícono gastronómico Rancagua, te dejamos una receta que puedes hacer en simples pasos

Ingredientes

500 gramos de harina

125 gramos de margarina

250 cc de agua

50 cc de ron

4 yemas de huevo

1 kilo de manjar

1 litro de crema para batir

1 plátano (debe estar maduro)

(debe estar maduro) Sal

Azúcar

Paso a paso