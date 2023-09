¿Hay multas? Si no grabas tu patente en espejos y vidrios te arriesgas a duras sanciones

Desde esta semana entró en vigencia la nueva ley que obliga a los conductores a tener grabada la patente en los vidrios y espejos de sus vehículos. Una normativa cuyo fin es prevenir la venta de autos robados en Chile y que en caso de no cumplirla podrías arriesgarte a duras multas.

¿De cuánto es la multa por no grabar la patente en espejos y vidrios?

La nueva ley tiene varias normativas, entre las que destaca la obligatoriedad de marcar los números de la placa patente y el número de identificación del vehículo VIN en los vidrios y espejos de todos los vehículos motorizados que circulen en el país.

En caso de que no cumplas con la normativa, te arriesgas a una multa de entre 1 a 1,5 UTM, es decir, entre 63 y 95 mil pesos aproximadamente . No obstante, la medida no es obligatoria de inmediato, sino que tiene un plazo.

También, se prohibirá la venta y carga de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa delantera o trasera. De hecho, se aplicará una multa de 10 a 100 UTM a los concesionarios o dueños de las estaciones de servicio que no cumplan con esta norma.

¿Hasta cuándo puedo grabar la patente en vidrios y espejos de mi auto?

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito indicaron que el plazo para hacer el grabado de patentes en vidrios y espejos del vehículo antes de recibir la multa varia de la siguiente manera:

Vehículos nuevos: Deberán grabar la patente antes de su comercialización.

Deberán grabar la patente antes de su comercialización. Vehículos usados: Tienen 12 meses a partir de la publicación de la ley, es decir, hasta el 4 de septiembre de 2024.

¿Dónde hacer el grabado de la patente en vidrios y espejos?

El grabado de patente se realiza con un ácido especial cuyo proceso se puede hacer en multiservicios dedicados a la venta de repuestos automotrices.

El valor dependerá de la cantidad de vidrios y espejos laterales que sean grabados, pero el precio promedio según indicó Biobío es de $25.000.

Las otras multas de la nueva ley para vehículos

También, la ley establece que en caso de conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, la multa corresponde a entre 50 a 100 UTM. En algunos casos también se puede decretar la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años.

Asimismo, la nueva legislación sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo la venta de vehículos robados. Además, habrá prohibiciones y multas en caso de usar, adosar y/o conducir con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley. Mismo caso si usas vidrios polarizados u oscuros.

Por último, se agregan las siguientes causales para retirar de circulación los vehículos: