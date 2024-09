¡Se acerca el horario de verano y con él, el esperado cambio de hora! El próximo 7 de septiembre, la mayoría de las regiones de Chile deberá adelantar sus relojes una hora.

Este ajuste no solo afecta nuestra rutina diaria, sino también a nuestros dispositivos electrónicos. ¿Y quién no ha pasado alguna vez por ese caos de despertarse tarde o llegar demasiado temprano a una cita porque el teléfono no cambió la hora automáticamente?

Para que este año no te pase, aquí tienes los mejores trucos y consejos para evitar errores con el cambio de hora en tus dispositivos electrónicos.

El error más común: No confiar en la configuración automática

Aunque estamos en 2024 y la tecnología es más avanzada que nunca, muchos todavía no confían plenamente en la configuración automática de sus dispositivos.

El coordinador de Marketing Técnico de ASUS para Latinoamérica, Gabriel Bahamondes, reveló que “aunque muchos equipos están configurados para ajustar automáticamente el cambio de hora, hay ocasiones en las que esto no ocurre debido a la localización geográfica o actualizaciones pendientes“.

Para evitar problemas, los notebooks y dispositivos más modernos vienen con sistemas avanzados como Copilot+ que, según Bahamondes, “son capaces de ofrecer instrucciones paso a paso y ajustar automáticamente la hora según la ubicación del dispositivo y las preferencias del usuario”.

Otro error clásico es olvidar ajustar la zona horaria correcta. Si tu dispositivo no está configurado para Chile Continental, podrías tener problemas.

Así que, asegúrate de que tanto el teléfono, como la computadora, y cualquier otro dispositivo que uses frecuentemente, estén en la zona horaria adecuada.

Pasos para ajustar manualmente tus dispositivos

Aunque la configuración automática suele ser efectiva, no está de más ser precavido. Aquí te dejamos algunos pasos simples para que tomes el control de tus dispositivos y no dependas del azar: