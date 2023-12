A mediados del mes de septiembre se entregó el Bono Logro Escolar, un beneficio integrante del Ingreso Ético Familiar (IEF) destinado a estudiantes desde quinto básico hasta cuarto medio que forman parte del 30% de mejor rendimiento académico del país.

Qué notas o qué desempeño debo cumplir para recibir el Bono Logro Escolar

Para recibir el Bono Logro Escolar es importante cumplir con una serie de requisitos establecidos por ley. Entre ellos están:

Que su grupo familiar sea beneficiario del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

del Ingreso Ético Familiar. Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según al Registro Social de Hogares , al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el Bono. Si la cartola hogar indica que está dentro del 40%, no implica necesariamente que esté dentro del 30% más vulnerable.

, según al , al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el Bono. Si la cartola hogar indica que está dentro del 40%, no implica necesariamente que esté dentro del 30% más vulnerable. Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

durante el año inmediatamente anterior. Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior. Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Cabe aclarar que no se especifica contar con cierto promedio de notas. De acuerdo a los requisitos informados por ChileAtiende, solo es necesario ser parte del 30% de mejor rendimiento académico de la promoción o grupo de egreso del año anterior.

¿Cuáles son los montos del Bono Logro Escolar?

Es importante mencionar que estos aportes son complementarios, es decir, si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo ($75.690) y uno que pertenece al segundo tramo ($45.416), el monto total del bono será de $196.496, de acuerdo al siguiente desglose:

$75.690 (primer tramo) + $75.690 (primer tramo) + $45.416 (segundo tramo).

Además, se suman $700 por el subsidio al pago electrónico (depósito bancario).

Además, este bono se caracteriza por realizar un único pago anual. Los beneficiarios reciben el aporte correspondiente una vez al año, y el pago correspondiente a 2023 se llevó a cabo a mediados de septiembre.

Revisa si eres beneficiario/a del Bono Logro Escolar

Si cumples con estos requisitos y aún no has recibido el Bono Logro Escolar correspondiente a 2023, es importante verificar tu situación y asegurarte de que no tengas aportes pendientes. Puedes consultar si te corresponde el beneficio este año en www.bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Una vez que ingreses debes acceder con tu RUT, Fecha de nacimiento, o bien, con tu ClaveÚnica y sabrás si lo recibiste el 2023.

Recuerda que el Bono Logro Escolar no cuenta con sistema de postulación. Los estudiantes beneficiarios recibirán automáticamente el bono una vez que cumplan con los requisitos antes señalados.