El Bono Logro Escolar es un programa esencial en Chile que brinda apoyo a estudiantes destacados en su rendimiento académico y pertenecientes a familias en situación vulnerable. A menudo, surge la pregunta de cuántos pagos se realizan y en este artículo podrás conocer todos los detalles al respecto.

¿Cuántos pagos son del Bono Logro Escolar?

El Bono Logro Escolar se caracteriza por realizar un único pago y es anual. Esto significa que los beneficiarios reciben el aporte correspondiente una vez al año. El pago de 2023 se llevó a cabo a mediados de septiembre.

¿Cuál es el monto?

El Bono Logro Escolar se divide en dos tramos, dependiendo del rendimiento académico del estudiante:

Primer Tramo: $75.690 – Este monto se otorga a estudiantes que se encuentran dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

– Este monto se otorga a estudiantes que se encuentran dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. Segundo Tramo: $45.416 – Los estudiantes que se ubican dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción reciben este monto.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Logro Escolar?

Para ser elegible para el Bono Logro Escolar, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Que su grupo familiar sea beneficiario del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

del Ingreso Ético Familiar. Pertenecer al 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares , al 31 de marzo del 2022.

, al 31 de marzo del 2022. Cursar entre quinto básico y cuarto medio durante 2022.

Estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Si cumples con estos requisitos y aún no has recibido el Bono Logro Escolar correspondiente a 2023, es importante verificar tu situación y asegurarte de que no tengas aportes pendientes. Los beneficiarios pueden consultar si les toca el beneficio este año en www.bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

¿Hay que postular?

No, el beneficio se asigna automáticamente a quienes cumplan los requisitos.

¿Cómo se cobra el beneficio?

Todos los pagos del Bono por Logro Escolar se hacen mediante depósito bancario.

A quienes no tengan cuentas activas se les abrirá una Cuenta RUT en Banco Estado. En estos casos los cobradores deberán acercarse a la sucursal de Banco Estado más cercana a su domicilio, activar su cuenta y posteriormente cobrar su bono por cajero automático o bien por caja, en forma presencial.

Otros bonos para estudiantes en Chile

Bono Asistencia Escolar: Es un beneficio al que no se postula y que entrega un monto de $11.000 mensuales por niño, a familias usuarias del subsistema de Seguridades y Oportunidades, cuyos hijos de entre 6 y 18 años de edad se encuentren estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado, en educación básica o media, y cumplan con una asistencia escolar mensual superior o igual a un 85%.

Bono Graduación de Cuarto Medio: Es un beneficio al que no se postula y que está dirigido a personas de 24 años o más que obtengan su licencia de enseñanza media. El monto es de $67.304 y se paga por única vez.