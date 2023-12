La celebración de Año Nuevo incluye un feriado irrenunciable y por lo tanto el comercio no funcionará como lo hace de costumbre. Por ese motivo, muchos cinéfilos se preguntan si abrirán los cines el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Revisa a continuación qué cines abrirán y cuáles tienen horarios especiales por Año Nuevo.

¿Abrirán los cines el 31 de diciembre y 1 de enero?

El domingo 31 de diciembre no es feriado, por tanto los cines abrirán sin problema y funcionarán en sus horarios normales. Sin embargo, el lunes 1 de enero es feriado irrenunciable por Año Nuevo. Esto significa que el comercio no abrirá ese día. No obstante, los cines se exceptúan de esa norma y podrán funcionar el primer día del 2024.

Revisa a continuación cuáles serán los horarios de cada cine a lo largo de chile 1l 31 de diciembre el 1 de enero:

Horario Cineplanet

Domingo 31 de diciembre: Cierra a las 20:00 horas (última función a las 18:00 horas)

Cierra a las 20:00 horas (última función a las 18:00 horas) Lunes 1 de enero: Abierto horario normal.

Haz clic aquí para conocer la cartelera de Cineplanet y conocer sus horarios en cada sucursal.

Horario Cinemark

Domingo 31 de diciembre: Cierra a las 20:00 horas.

Cierra a las 20:00 horas. Lunes 1 de enero: La apertura de boleterías será a las 14:00hrs.

Haz clic aquí para conocer la cartelera de Cinemark y conocer sus horarios en cada sucursal.

Horario Cinépolis (ex CineHoyts)

Domingo 31 de diciembre: Cinépolis no ha anunciado horarios especiales, pero tiene películas en cartelera para este día.

Cinépolis no ha anunciado horarios especiales, pero tiene películas en cartelera para este día. Lunes 1 de enero: La apertura de boleterías será a las 14:00hrs.

Haz clic aquí para conocer la cartelera de Cinépolis y conocer sus horarios en cada sucursal.

Horario Muvix

Muvix no ha anunciado horarios especiales, pero en cartelera tienen horarios especiales para el 31 de diciembre y lunes 1 de enero.

Haz clic aquí para conocer la cartelera de Muvixy conocer sus horarios en cada sucursal.

¿Qué más abre esos días?

El comercio, como supermercados y centros comerciales, abre el 31 de diciembre, pero la mayoría de ellos cerrará antes. Y el 1 de enero no podrán abrir por ser feriado irrenunciable.

Los establecimientos que sí pueden abrir el 1 de enero, a pesar de ser feriado irrenunciable son: