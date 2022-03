El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a la agresión sufrida por el carabinero que luego hirió a una persona con su arma de servicio. "Nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías. Aplica de la misma forma cuando la violencia viene desde agente del Estado hacia las personas que están marchando o protestando...", explicó.

Subsecretario de Prevención del Delito: "La violencia no se justifica desde ningún punto de vista"

La violencia de los últimos días sigue provocando preocupación. Los hechos sucedidos en los colegios, así como en las últimas manifestaciones ciudadanas inquietan a todos los ciudadanos.

Las agresiones de algunos vendedores ambulantes contra escolares en Estación Central, las peleas en los establecimientos educacionales, la dura respuesta de carabineros contra estudiantes y los golpes de secundarios contra los funcionarios policiales exponen el creciente panorama de violencia en las calles.

Alertado sobre este tema, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió al video donde un grupo de personas agrede a un carabinero, quien utiliza su arma de servicio y hiere a un joven.

Vergara explicó, en la radio Cooperativa, que "nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías. Aplica de la misma forma cuando la violencia viene desde agente del Estado hacia las personas que están marchando o protestando... La violencia no se justifica desde ningún punto de vista".

El subsecretario agregó que "tenemos que entender que el desafío de la seguridad es una responsabilidad compartida. No podemos tolerar que se ataque a un carabinero... Tenemos que ser extremadamente claros en que no vamos a tolerar la violencia venga de donde venga.

De todas maneras, Vergara hizo un mea culpa sobre la reacción del gobierno en estos casos sin tener todos los antecedentes.. La autoridad "debe recabar y recolectar toda la información para emitir un juicio. Muchas veces las redes sociales apresuiran a que uno emita un juicio y eso es algo que no podemos hacer"", lamentó.



Decisiones inmediatadas

El subsecretario reconoció que el Gobierno debe tomar "decisiones operativas inmediatas" para detener violencia. "Lo que tenemos que hacer es ocuparnos, porque el dolor que está viviendo el país respecto a la inseguridad es tremendamente grande y si en algo estoy de acuerdo con el ex presidente Piñera es que él hace más de un año habló de que en Chile se vivía un punto de inflexión... Creo que cuando él lo dijo se vivía ese punto, pero lamentablemente ya lo estamos pasando. Si no tomamos decisiones operativas inmediatas, la verdad es que el panorama no pinta para nada de bien".

Carabineros: ¿Refundar o reformar?



Sobre la posibilidad de refundar Carabineros, como dijo la ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro, Vergara indicó que "una reforma a Carabineros de Chile es fundamental. El proceso de reforma se inició y el proceso de reforma a Carabineros continúa".

El subsecretario volvió a lamentar lo sucedido en los últimos días con el explosivo aumento de la violencia en las calles y establecimientos educacionales.