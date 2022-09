Comienza a quedar en duda un nuevo proceso constituyente. Durante las últimas horas la bancada de senadores RN anunciaron que no respaldarán una nueva convención para dar continuidad a la discusión constituyente tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida e incluso personeros del conglomerado cierran la puerta a conversación constitucional.

El grupo de parlamentarios se suma a la completa negativa del Partido Republicano de continuar con el proceso constitucional y las dudas sembradas al interior del Partido de la Gente. Todo esto, a menos de una semana del referéndum.

Si bien, previo a las votaciones del domingo, existía supuesto un ‘consenso’ en que el proceso debía continuar –aunque con otros mecanismos–, tras la reunión de bancadas del miércoles, parlamentarios de los distintos partidos han sincerado su negativa a continuar con una nueva convención.

En este escenario, los senadores RN estarían más abiertos a apoyar una comisión de expertos cerrada y elegidos por el mismo parlamento o reformas menores por medio de discusiones dentro del Congreso.

El propio senador Juan Castro enfatizó no ser partidario de un nuevo proceso: “No debemos llamar a una votación. Por ningún motivo. Esa es la posición mía y de varios senadores de Renovación Nacional. No hay ningún apuro. Tenemos que ser capaces de ver cómo elegimos esos expertos”, mencionó, declinándose por la opción que una comisión de expertos, elegida por los mismos parlamentarios redacten una nueva carta fundamental.

Por otra vereda, el senador Alejandro Kusanovic va aún más lejos y cierra la puerta a tener una nueva Constitución. “No soy partidario en este momento de crisis de seguir con el tema de la Constitución. Hay que abocarse a los temas por los que realmente protestó la gente, mejorar la salud, la educación, la jubilación, la seguridad pública y la vivienda. Llevamos tres años y no hemos hecho nada. La gente sigue molesta. Las constituciones no van a resolver los problemas. No es el momento para aumentar la incertidumbre”.