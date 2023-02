Una pelea a golpes terminó con una querella en contra de un ex ministro y mano derecha del Presidente Sebastián Piñera. Se trata del ex titular de Educación y Justicia del primer gobierno, Felipe Bulnes (RN), quien protagonizó un pleito en un conocido restorán frecuentado por la elite, en el balneario de Zapallar, región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero, en el restaurant César, que se ubica en plena playa. En el lugar, el empresario Jonás Gómez fue a cenar con el ex senador Ignacio Pérez Walker (RN) y, al momento de retirarse, el ex parlamentario se acercó a saludar a Bulnes, quien se encontraba acompañado por una persona desconocida.

Tras cartón, Pérez presentó a Gómez, pese a que Bulnes ya se conocía con el empresario. En el momento, según señala la querella presentada ante el Ministerio Público, el ex ministro comenzó a alzar la voz y a insultarlo: “yo a este hueón no lo saludo”, habría señalado. Palabras a las cuales Gómez habría replicado que no le daba importancia, ya que él “no trataba con bandidos”.

Acto seguid, Bulnes se habría ofuscado, perdiendo el control y abalanzándose sobre Jonás Gómez, dándole una embestida que lo dejó tirado en la playa misma, la cual se encuentra a una distancia aproximada de un metro y medio bajo la pasarela de la terraza del restorán César.

Las acciones violentas no se habrían detenido allí, según consta la querella, "si bien don Jonás se fracturó la mano en ese acto, procuró incorporarse rápidamente. Sin embargo, al subir a la terraza de la cual fue arrojado, fue atacado por el segundo integrante de la mesa, quien lo derribó y le dio varios puñetazos en la cara y la cabeza".

Cabe recalcar que el empresario Jonás Gómez está por cumplir 70 años, mientras que el ex ministro Bulnes tiene 53 años.