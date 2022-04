Este jueves vuelven a complicarse las comunicaciones en el mundo, esto porque diferentes usuarios han reportado problemas con WhatsApp.

Incluso varios se han trasladado a otras redes sociales para verificar si efectivamente es un problema de conectividad de cada usuario o bien un problema global de la app de mensajes.

¿Qué pasó con WhatsApp? ¿Se cayó la aplicación?

Lo cierto es que desde las 16:30 de Chile que la aplicación muestra problemas, lo que ha sucedido en otras oportunidades de la plataforma perteneciente a Facebook y que tiende a tener periódicamente caídas globales en que sus aplicaciones, como Instagram, no funcionan por un tiempo acotado.

En caso de que tu WhatsApp no funcione y no puedas comunicarte con tus amigos o familia, existen otras aplicaciones que puedes descargar como Telegram. O bien utilizar Twitter, que estos días fue adquirida por Elon Musk, y que no es parte del conglomerado de WhatsApp y Meta.

Por ahora los problemas que reportan los usuarios es problemas de carga y que los mensajes enviados a otras personas o grupos no logran enviarse, lo que se mantiene por ahora.

Desde la compañía emitieron un comunicado hace unos minutos:

"Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia".

¿Qué aplicaciones puedo usar en reemplazo de WhatsApp?

Para usar otra aplicación de mensajes, está disponible Telegram (Descarga AQUÍ para Android) (Descarga AQUÍ para Apple) para todos los smartphone, mientras que otra aplicación que funciona es Twitter.

Revisa a continuación algunas de las reacciones de los usuarios, que volvieron rápidamente tendencia en Twitter a WhatsApp: