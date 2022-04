Después de un tiempo estancado en el Congreso, el proyecto de ley del Quinto Retiro comienza a avanzar. Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó fusionar siete proyectos de esta iniciativa que contempla el retiro tanto de 10%, como del 100% de los fondos de pensiones AFP.

Tras esto, el proyecto deberá continuar su tramitación en un momento clave, justo luego de los anuncios del Plan Chile Ayuda que comunicó el Presidente Gabriel Boric y que contempla la entrega de nuevos bonos, ayudas y beneficios.

Pese a que desde el Ejecutivo aseguran que estas medidas económicas no buscan frenar el avance del Quinto Retiro, algunos sectores de oposición no piensan igual y otros simplemente creen que las ayudas gubernamentales no serán suficientes para afrontar la crisis.

De todas formas, el proyecto ya está puesto en tabla y próximamente iniciará un debate en el Congreso.



¿Cuándo se vota el Quinto Retiro?

Tras esto, el proyecto de ley del Quinto Retiro AFP deberá continuar su tramitación la próxima semana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Para ello, primero se deberá conocer la propuesta de los parlamentarios mocionantes, como también la visión de un representante del Gobierno.

El lunes 11 de abril habrá dos sesiones extraordinarias y el martes 12 de abril el proyecto se votará en general.