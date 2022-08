Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy notarás que las cosas se darán a tu favor. La gente notará un brillo especial en tí y serán tantas las cosas positivas, que lo negativo no tendrá ninguna influencia en ti. Te sentirás afortunado y por un momento llegarás a pensar que no lo mereces, pero otras personas te harán saber que es simplemente la recompensa de tu esfuerzo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Será un día con muchas cosas positivas, pero a la vez agotador. A ratos te sentirás

cansado y con baja energía, pero no dejes que eso te consuma. Tómate un descanso si es necesario, eso no perjudicará tu desempeño, por el contrario hará que sea mucho mejor.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será una semana de sorpresas y noticias inesperadas. Retomarás conversaciones y relaciones que quedaron estancadas y eso te hará sentir muy bien, porque es lo que querías que sucediera, pero tenías miedo de tomar la iniciativa. Es el momento ideal para lanzarte sin

miedo, sigue tu instinto.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Llevas un tiempo soportando una carga que te tiene muy agobiado, pero tienes que saber que no debes hacerlo solo. Si te ofrecen ayuda, acéptala, eso no te hace menos exitoso. Tienes que aprender a trabajar en compañía, ayudar y dejar que te ayuden. No pienses que eres menos por ello. Notarás rápidamente que todo es mucho más fácil cuando te abres a los demás.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Vivirás un momento de tensión, algunas personas intentarán desequilibrarte, pero debes mantenerte firme y confiado. No dejes que te pasen a llevar, defiéndete y cree en tu poder. El universo está a tu favor, así que no tengas miedo de su actitud.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy, el universo te devolverá todo lo que has hecho por los demás, incluso si lo hiciste sin la

intención de recibir algo a cambio. Eres una persona bondadosa, las personas te lo harán saber y lo agradecerán no solo con palabras, sino que también con gestos. No te sientes intimidado, recibe los halagos con orgullo, lo mereces.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Puede que hoy las cosas no resulten de la manera que esperabas, pero eso no significa

necesariamente algo malo, simplemente tus planes seguirán otro rumbo y deberás saber

adaptarte a los cambios.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No dejes de luchar por tus ideales, si alguien realizó un comentario negativo que te desanimó,

solo tú sabes lo que deseas y lo mucho que has trabajado por ello. Nadie podrá

entenderte como tú, aunque intenten ponerse en tus zapatos. No te rindas, sigue

intentándolo, debes ser tu principal apoyo. Eres una persona de espíritu libre y fuerte.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Llevas un buen tiempo estancado, con miedo de avanzar, por mucho que quieres. Algo te

impide dar los siguientes pasos y debes averiguarlo, si quieres superar ese temor. Mientras

más tiempo pase, más difícil será. No dejes que la situación se apodere de ti. Pide ayuda

si crees que no puedes hacerlo solo, tendrá resultados.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Será una jornada exitosa, los planetas estarán a tu favor y lo notarás en muchos aspectos.

Recibirás buenas noticias y además se solucionarán ciertos problemas que te aquejaban.

Aprovecha este momento para tomar decisiones y crear proyectos.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Por fin las cosas están saliendo a tu favor, pero no te distraigas, debes mantenerte firme

hasta el final, ya llegará el momento para descansar, pero por ahora debes

seguir entregando todo de ti. No dejes que un simple despiste arruine todo lo que has

logrado.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Sueles ayudar mucho a los demás y les defiendes cuando sientes que la situación es

injusta, pero no haces lo mismo contigo, te dejas siempre en segundo plano y pones la

felicidad de los demás antes que la tuya. Eso debe cambiar, quiérete más a tí mismo y no pospongas tu felicidad. Tomate un tiempo para tí, será beneficioso.