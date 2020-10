Pueblo en Suiza ofrece 66 millones de pesos a quienes quieran vivir allí: ¿Cuáles son los requisitos?

Desde el año 2017 se está realizando la convocatoria para atraer a más moradores al pueblo suizo de Albinen, pero a pesar de eso pocas personas han sido aceptadas para poder vivir en la localidad que hoy en día no supera los 270 habitantes.



El pueblo ubicado en Los Alpes de Suiza, es reconocido por su increíble entorno natural, rodeado de montañas y con la posibilidad de disfrutar paisajes poco habituales en todas las épocas del año, con sol o nieve las actividades no faltarán.



Una de las razones de que el llamado hecho en 2017 no haya dado frutos, es que en ese momento solo se ofrecían unos 25 mil dólares (24 millones de pesos chilenos), por lo que ahora decidieron aumentar la cifra a 70 mil dólares equivalente a 66 millones de pesos en nuestro país.



Se tiene conocimiento de que pocas personas han sido aceptadas, debido a que la olvidada aldea tiene requisitos que no son menos importantes para poder llegar a habitarla. Uno de ellos es que las personas que postulen deben tener menos de 45 años y quedarse a vivir por al menos 10 años en el pueblo e invertir en su estadía.



Este último requisito económico, exige que sean al menos 170 mil euros (160 millones) la cantidad de dinero que los postulantes deberán invertir en el poblado, en caso de no cumplir con esto durante deberán regresar la ayuda monetaria que el gobierno suizo les entregó.

La aldea ofrece imágenes de paisajes espectaculares en toda época del año (Foto: Archivo).

¿Cuáles son los requisitos para poder vivir en Albinen, Suiza?



- Los adultos deben tener menos de 45 años y firmar que vivirán por al menos 10 años ahí. En el caso de que su estancia sea más corta, deberán devolver el dinero recibido.



- Solo pueden postularse suizos o extranjeros que dispongan del “permiso de establecimiento suizo tipo C ”, una autorización que el país concede a ciudadanos de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) luego de una residencia ininterrumpida de cinco o diez años en Suiza, según cada caso.



- Los postulantes deben demostrar que van a realizar una inversión en Albinen de al menos 170.000 euros, (unos 160 millones de pesos chilenos).