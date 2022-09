El primer concierto del cantante Daddy Yankee en Chile provocó graves problemas de seguridad en el Estadio Nacional. Según Carabineros, más de cuatro mil personas ingresaron gratuitamente al show, saltando todas las medidas de seguridad dipuestas para el evento.

La productora Bizarro Live Entertainment, encargado del show en Chile, indicó que "el espectáculo se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad y logística. Duplicamos recursos humanos, técnicos y de planificación coordinada para hacer frente a la ola de violencia y delincuencia que han vivido últimamente los eventos masivos en nuestro país, incluso con la aparición de bandas organizadas que se dedican a la falsificación de entradas y coordinación de avalanchas en puertas, los que se han hecho constantes sin tener adecuada atención de las autoridades".

La criticada productora aprovechó de respoonder al Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien afirmó en el noticiero de Canal 13: “Tenemos que evaluar si quien organizó el evento cumplió con lo que tenía que cumplir, pero claramente las imágenes que hemos visto en estos minutos hablan de que hay una incapacidad de quien están organizando este evento para garantizar que las personas puedan acudir en paz y tranquilidad” y además, que “la prioridad en un evento masivo es la seguridad de la persona. Además, estamos hablando de un evento que es pagado, donde hay un responsable, que es el organizador del evento, que tiene que cumplir con los estándares básicos de seguridad. Eso significa garantizar que las personas que asistan a estos eventos tengan tranquilidad”.

Bizarro Live Entertainment asegura que "cumplió con todo y en mayor cantidad a lo exigido por la autoridad, por tal motivo la delegación presidencial fiscalizó y aprobó el evento a través de la conformidad emitida bajo la circular 28 que regula los eventos masivos, no existiendo ninguna incapacidad de quien está organizando, sino más bien de quienes son responsables de lo que sucede con los delitos en las calles y alrededores de los recintos donde éstos se desarrollan. Siempre hemos puesto en el centro de nuestras operaciones la seguridad de las personas, haciéndonos responsables de todo lo que pueda suceder al interior de los recintos donde efectuamos nuestros espectáculos".

Las medidas de seguridad

La productora indica que se dispusieron más de 450 guardias de seguridad, "que es lo requerido y aprobado por la autoridad, para lo cual se contrató a dos empresas especializadas y de alta trayectoria en eventos masivos (...), 100 personas dedicadas exclusivamente a los servicios de atención al público (...) 140 validadores y controles de acceso (...) En las áreas de asientos numerados, contamos con un servicio de más de 100 acomodadores".

Agrega que "dispusimos, pese a que no recae legalmente en nuestra responsabilidad, la intervención de la vía pública, vallas de seguridad, personal logístico, y señalización; Desde el punto de vista tecnológico, contamos con drones, aumento de cámaras de seguridad, sistema de vigilancia, detección de metales y personal con gran experiencia en servicio inteligencia".

Finalmente, Bizarro detalla que "lamentamos los inconvenientes ocasionados a las familias y fans del artista en esta ocasión. Hechos acontecidos en la vía pública, que derivaron en una experiencia que no fue del nivel que acostumbramos a ofrecer. Por otra parte, eximimos al artista de toda responsabilidad y agradecemos el espectacular show brindado esta noche. En las próximas horas sostendremos una reunión con las autoridades responsables para establecer nuevas medidas en cuanto a la seguridad pública que permitan que hechos como estos no vuelvan a ocurrir".