Quedan pocos días para que se lleve a cabo el Plebiscito de Salida de este próximo domingo 4 de septiembre. En dicha instancia se deberá votar Apruebo o Rechazo a la actual propuesta de Nueva Constitución entregada por la Convención Constitucional.

El pasado 4 de julio el órgano redactor entregó a la ciudadanía y al presidente de la República, Gabriel Boric, la propuesta de constitución política que busca reemplazar por completo a actual carta magna que se ha mantenido vigente desde que se redactó en 1980.

Este 4 de septiembre deberán votar de manera obligatoria todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años habilitado/as para sufragar de acuerdo a lo estipulado por el Servicio Electoral (Servel).

Votación desde las 08:00 horas

Bajo esta misma línea, quienes no acudan a realizar su deber cívico y no presenten las excusas válidas para no ser parte de este proceso, serán multados económicamente por el Juzgado de Policía Local con montos que podrían ascender hasta los $180 mil pesos, en cambio, los vocales de mesa recibirán multas que podrían superar los $400 mil.

Las votaciones comenzarán a partir de las 08:00 horas hasta las 18:00, momento en que las mesas cerrarán para el inicio del conteo de votos.

Haz clic en este ENLACE para conocer todos tus datos electorales de cara al Plebiscito de Salida de este próximo domingo 4 de septiembre.

¿Cuánta gente puede votar el 4 de septiembre en Chile?

Hace un par de semanas, el Servel publicó el Padrón Electoral para este Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre.

Para la votación del plebiscito podrán realizar su deber cívico un total de 15.076.690 personas habilitadas en Chile. Del total corresponden 7.347.997 hombres (49%) y 7.728.693 mujeres (51%).