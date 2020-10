Plebiscito 2020 | "Quiero vivir mejor": Mujer llega a votar pese a tener problemas de movilidad por lupus

A esta hora ya cientos de chilenos y chilenas han ejercido su derecho a voto en esta histórico jornada. Una de ellas es María Romero, quien pese a tener problemas de movilidad por padecer lupus, se levantó temprano para ir a votar.

La mujer de 67 años llegó a su local de votación en el Estadio Nacional acompañada, en silla de ruedas, con muletas y respetando todas las medidas sanitarias.

“Tengo problemas de movilidad porque tengo lupus, y esta enfermedad me echó a perder los huesos, no tengo cartílagos, entonces mis huesos están como piedra pómez y se me van destruyendo”, explicó la mujer a Canal 13.

En ese sentido, la mujer afirmó que hizo todos los esfuerzos para llegar a su local de votación porque "quiere vivir mejor".