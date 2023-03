La diputada Pamela Jiles nuevamente quedó en el ojo del huracán al protagonizar un tenso momento que quedó polémica en el Congreso, esta vez, con una de sus colegas periodistas que cubren la actualidad en el parlamento.

El nuevo cruce se dio cuando la parlamentaria daba una conferencia de prensa luego de la renuncia de Karol Cariola (PC) a la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara. Cabe recordar que ambas parlamentarias tuvieron un duro entrevero luego de rechazarse la reforma tributaria, en donde Cariola le gritó: “te cagaste a Chile” a la autodenominada ‘abuela’.

Dentro de dicha conferencia, Jiles quiso adjudicarse como un “logro” la renuncia a la presidencia de la instancia de su colega, señalando que la “sacaron” para que lidere la comisión alguien afín con la idea de tramitar el sexto retiro del 10% de ahorros previsionales –iniciativa que lidera Jiles–.

Ante las declaraciones, la legisladora oficialista acusó que Jiles estaba “mintiendo”, aclarando que la comisión no le pidió el cargo, sino que ella renunció por su propia voluntad luego de haber cumplido con su periodo pactado con anterioridad. “Insólito que se atribuya algo que no pasó y no hizo”, comentó la militante comunista.

Periodista encara a Pamela Jiles

La conferencia de prensa donde Jiles es encarada por la periodista de Mega se dio de la siguiente manera:

Jiles : “El asunto es que la diputada Cariola está out”.

Más tarde, la propia Cariola compartió el registro en sus redes sociales, destacando que Jiles “Jiles quedó sin argumentos”.