La Pensión Garantizada Universal, o bien conocida como PGU, contará con importantes cambios durante el mes abril. Tras esta actualización en los requisitos más personas se podrán ver beneficiadas y recibir el aporte mensual.

Estas son las modificaciones más relevantes

Actualmente uno de los requisitos para recibir la PGU es no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más. Pues, con la entrada de la Ley Corta, este requisito será modificado y se comenzará a evaluar un nuevo requisito, y es que estas personas que no resultaron beneficiarias no integren un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población total del país.

Es decir, se podrán ver beneficiadas todas las personas que pertenezcan al 90% de los hogares con menores ingresos de la población chilena.

Por otra parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) revaluará internamente las solicitudes y desde abril contactará a aquellas personas que se les rechazó la PGU para avisarles de que fueron beneficiaras sin necesidad de que vuelvan a postular al beneficio.

¿Cuáles son los requisitos?

Quiénes deseen acceder a la PGU desde abril deberán contar con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más de edad.

No integren el 10% más rico de la población del país.

Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos:

Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.

Contar con una pensión base menor a la pensión superior de $1.114.446 , determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE). Cabe señalar que la pensión base es un cálculo con antecedentes a la edad de jubilación y no a la pensión que se está recibiendo en el último mes.

No ser imponente o pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

¿Cuál es el monto?

La PGU entrega un monto de $206.173 pesos para aquellas personas que cuenten con una pensión base menor o igual a $702.101 pesos mensuales.

En cambio, sí cuentan con una pensión base mayor a $702.101, pero menor a $1.114.446, el pago del beneficio no será el mismo para todos ya que corresponderá a un valor variable.