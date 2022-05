La Ministra del Interior señaló que el uso del Estado de Excepción en la zona tiene como objetivo prevenir los atques y no ser una respuesta a ellos.

Ministra Siches por violencia en La Araucanía y Bbiobío: "No vamos a llevar militares ni carabineros a un enfrentamiento directo"

La Ministra del Interior, Izkia Siches, defendió la estrategia del Gobierno en las regiones del Biobío y La Araucanía en materia de seguridad y el uso del estado de excepción constitucional en las distintas rutas de la zona. Respecto a los ataques y la escalada de la violencia, la ministra señaló tener claro que se pide mayor presencia militar, pero “esa no va a ser la solución de fondo”.

Respecto a la estrategia gubernamental, la secretaria de Estado detalló, en entrevista con radio Cooperativa, que la hoja de ruta trazada por el ejecutivo es solucionar los problemas de fondo y las causas del conflicto y que, en ese escenario, el estado de excepción es una “medida complementaria”.

“El Gobierno ha definido una estrategia que pretende ir a los orígenes y a los temas de fondo, donde también se incorpora una ‘patita’ que es de seguridad y que pretende identificar las bandas de crimen organizado y poder desarticularlas. Evidentemente, mientras llegamos a este plazo, necesitamos mantener algunas medidas que sean preventivas, es por eso que hemos optado a poder incorporar el estado de excepción constitucional como una medida complementaria”, sostuvo Siches.

“He visto gente solicitando más militares, esa no va a ser la solución de fondo, no vamos a llevar militares ni carabineros a un enfrentamiento directo, porque las estrategias tienen que tener una táctica que, además, impida la baja de civiles y de uniformados”, argumentó la titular del Interior.

En la misma línea, la ministra definió que la estrategia es aumentar la capacidad de investigación del Poder Judicial y las policías. “Tal como pasó en la operación de encontrar al responsable del asesinato de Luis Morales, detective que fue asesinado el 2021, se hace una operación limpia tanto por PDI como por Carabineros. Pretender que el uso de la fuerza en forma bruta, exponiendo a nuestras fuerzas policiales y FFAA (va a ser una solución, no va a solucionar nada y), va a producir más enfrentamientos y, además, va a producir bajas de civiles.”

“Hemos definido en conjunto con las policías, una estrategia de focalizar de manera preventiva las FFAA en las rutas, para prevenir los ataques; pero recordar que las FFAA están capacitadas para la guerra, para eliminar objetivos, no para el orden público. Es por ello que el mecanismo para desactivar las bandas es con inteligencia e investigación que hace la PDI como también el Ministerio Público”, añadió.

Naciones Unidas en el Biobío y La Araucanía

Además, la Ministra del Interior señaló que se puso en contacto con “el Sistema de Naciones Unidas, mirando también cómo otros fenómenos, tales como ocurren en Colombia o Canadá, se han iniciado procesos que son los que han traído buenos resultados. El enfrentamiento directo, el no hacernos cargo de las soluciones políticas, dilata y produce más muertes y más violencia”.

Respecto a la cooperación de la ONU, la secretaria de Estado detalló que pretenden trabajar en conjunto en dos líneas: el diálogo con las comunidades y abrir una comisión de esclarecimiento histórica.

“Dialogar con las distintas comunidades para hacernos cargos de sus reivindicaciones y demandas, como también poder tener un discurso común; una comisión de esclarecimiento histórica que permita identificar las víctimas tanto mapuche como no mapuche, esperamos que un diagnóstico común nos permita definir estrategias comunes, para que no ocurra lo que estamos viendo en el debate público”.