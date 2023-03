“Ridícula”. De esta manera Gustavo Gatica, una de las víctimas oculares en medio del estallido social, calificó a la diputada María Luisa Cordero, quien acusó a la senadora Fabiola Campillai que, supuestamente, no sería ciega y que podría ver por uno de los ojos.

Cordero lanzó las acusaciones contra Campillai, argumentando que la vieron hablando por teléfono, ante lo cual dedujo que “ella no es totalmente ciega”. Las acusaciones fueron lanzadas en su participación en radio El Conquistador, en donde aseguró que “tiene un ojo que le funciona y, el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total”.

Tras las insólitas acusaciones lanzadas por la psiquiatra, el psicólogo Gustavo Gatica -quien también perdió la visión en medio del estallido social, luego que Carabineros le disparara perdigones que le llegaron en la cara- utilizó su cuenta de Instagram para demostrar cómo utiliza el celular.

“Hago este video para mostrarles como las personas con discapacidad visual podemos ocupar el celular. Lo hago para que ustedes no queden en ridículo demostrando su ignorancia, como cierta persona –refiriéndose a la diputada Cordero–, así que para no digan que veo de un ojo, me voy a tapar la cara y voy a escribir algo en una historia” en la red social, señaló.

Tras ello, demuestra cómo, siendo ciego, publica una historia en Instagram, en la cual dice “ridícula”.

Luego que la denominada ‘doctora’ Cordero lanzara las acusaciones, el Senado reprochó sus dichos de forma unánime y ofició a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, para que estudie sanciones en contra de la diputada, por sus dichos. Además, la Cámara Alta anunció que estudiarán el proyecto que busca sancionar la promoción e incitación al odio.